¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ËBABYMETAL¤ò·Þ¤¨¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´üOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬1·î12Æü¤Ë·èÄê¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü¤â²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬BABYMETAL¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¤¬¡¢1·î12Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü(Æü)23»þ45Ê¬¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´üOP¥Æ¡¼¥Þ¡£¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô640ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤ÎÃíÌÜ¤ÎÂèÆó´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´ü¤ÎÂèÆóÃÆPV¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä feat. BABYMETAL
¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×
2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)23»þ45Ê¬¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
Prime Video / Netflix / Lemino¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡ª
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÀçÌô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢Åç¤òÅý¤Ù¤ë²½Êª¡ÉÅ·Àç¡É¤Îµï¾ë¤ËÃå¤¤¤¿°ì¹Ô¡£
Åç¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»àºá¿Í¤â¼¹¹Ô¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Ï¡È»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡É¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ÀÀç¶¿¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¾åÎ¦¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²èÈý´Ý¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ëÀÐ±£¤ì½°¤Î»Ñ¤â¡£
°ì¹ï¤âÁá¤¯ÀçÌô¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅç¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²èÈý´Ý¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤ËÅ·Àç¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¡£
ÀçÌô¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤Ï¡È¿Í´Ö¡É¤È¡ÈÅ·Àç¡É¤ÎÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë-!!
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§²ìÍè¤æ¤¦¤¸ ¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ËÒÅÄ²Â¿¥
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì ÌÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×ÌÚ¹¸»Ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì ½á°ì
¿§ºÌÀß·×¡§Ëö±Ê°¼»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§½½ÅÄÃÎ¹á
²»³Ú¡§½Ð±©ÎÉ¾´
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àî±Û ¹±
À©ºî¡§MAPPA
´ë²è¡§¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó
¸¶ºî¶¨ÎÏ¡§¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÊÔ½¸Éô
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
²èÈý´Ý¡§¾®ÎÓÀé¹¸
»³ÅÄÀõ¥§Ìçº´ÀÚ¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
°¡º¸Ä¤Ê¼±Ò¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
»³ÅÄÀõ¥§Ìç¶ÍÇÏ¡§¾®Ìî¸¾Ï
Ûº¡§¹â¶¶Íû°Í
»³ÅÄÀõ¥§Ìç»Î±ó¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥Ì¥ë¥¬¥¤¡§¾®»ÔâÃ¶×
Ì±Ã«´àÅ´ºØ¡§°ðÅÄ Å°
»³ÅÄÀõ¥§ÌçÉÕÃÎ¡§»ÔÀî Áó
»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
»³ÅÄÀõ¥§Ìç½½²Ó¡§Í·º´¹ÀÆó
»³ÅÄÀõ¥§ÌçÀ¶´Ý¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
»³ÅÄÀõ¥§Ìç°ÒÎë¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥á¥¤¡§¾®¸¶¹¥Èþ
Å·Àç¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¿¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¡ã¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä Profile¡ä
2014Ç¯º¢¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³Ú¶Ê¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
2023Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Âè74²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£WEST., À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤, SUPER EIGHT, LiSA¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¡¢¡Ö¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGEMN¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¶¤·¤¿³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãBABYMETAL Profile¡ä
2010 Ç¯·ëÀ®¡£2023Ç¯4·î¤è¤êSU-METAL¡¢ MOAMETAL¡¢MOMOMETAL ¤«¤é¤Ê¤ë¿·À¸BABYMETAL ¤È¤·¤Æ¿·¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢À¤³¦ 22¥«¹ñ¡¢¹ñÆâ³°ÄÌ»»51¸ø±é¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó101Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£2025Ç¯¤Ï·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢5·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëUK¡õ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£5·î30Æü¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦THE 02 ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òSOLD OUT¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ8·î8Æü¤Ë4ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Á´ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥àÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëTOP10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î Intuit Dome ¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎARENA CDMX ¡¢¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
©²ìÍè¤æ¤¦¤¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦MAPPA
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://tatsuyakitani.com/
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.jigokuraku.com/