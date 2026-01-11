家族が喜ぶガッツリおかず！市販品にはもう戻れない!?「黄金焼豚」

食いしんぼうの家族が夢中！「黄金焼豚」

一生懸命作った料理を家族に「おいしい」と喜ばれるのは嬉しいものですよね。

今回は、食べるのが大好きな家族がいる方必見、大満足のガッツリ系おかず「黄金焼豚」をご紹介します。外はこんがり&中はジューシーな焼豚は、ごはんにのせて丼にしても、ビールのあてにしてもよし。

濃厚たれが決め手

黄金焼豚の作り方はたったの3ステップ。調味料を煮詰めてたれを作り、肉を1〜3日漬けます。あとは焼くだけで完成。たれは煮詰めて濃厚味に仕立てましょう。これが絶品なんです！

おいしすぎてリピート！と感動の声

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「なぜ今まで作らなかったんだ！！！というくらい、おいしくできました」「息子と夫の大好物！オーブンにお任せで簡単だし、おいしすぎてもう3回目です」など、感動の声が多数寄せられています。





市販品よりおいしい！と絶賛の声が集まるこの焼豚、市販品と違い、できたてをすぐ食卓に出せるのも魅力のひとつです。家族みんなで「黄金焼豚」を囲み、おなかいっぱい味わいましょう。（TEXT：菱路子）