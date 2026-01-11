ドラマ並みに貧しかった

今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」がいよいよはじまった。第1回「二匹の猿」（1月4日放送）では、尾張国（愛知県西部）中村（名古屋市中村区）にあったという羽柴（豊臣）秀吉の生家の様子が描写されたが、それを見て、あらためて「こんなに貧しかったのか」と驚いた視聴者も多いのではないだろうか。

戦がはじまったことを村役人が知らせると、百姓たちは戦場へと走り出した。戦場に行けば、銭や食糧を奪えるからである。しかし、のちの羽柴（豊臣）秀長である小一郎（仲野太賀）は行こうとしないので、姉の「とも」（宮澤エマ）は弟を一喝し、不作が続いて食べるものが底を突こうとしているのだから、戦場から奪ってこなければダメだと発破をかけた。

8年前に小一郎の兄の藤吉郎（池松壮亮）が、地元の土豪の家から仏画を盗んだ挙げ句に姿をくらまし、以来、小一郎は姉の「とも」のほか、母の「なか」（坂井真紀）、妹の「あさひ」（倉沢杏菜）の家族4人で暮らしている。家は、いかんせん貧しい。そこに甲冑を着けた藤吉郎が、8年ぶりに帰ってきた。織田信長のもとに仕えているというが、貧しさや汚さでは小一郎たちと五十歩百歩である。

はたして描かれた貧しさは大げさか。だが、さまざまな史料から推定されるのは、秀吉の生家における当時の暮らしは、「豊臣兄弟！」の描写が決して大げさとはいえないレベルのものだった、ということである。

「若い頃には山で薪を刈り」

たとえば、イエズス会の宣教師であったポルトガル人のルイス・フロイスは、著書『日本史』に、秀吉の出自について次のように書いている。

「関白は高貴の血筋をひくどころか、下賤の家柄であり、彼もその親族も、あるいは農業、あるいは漁業、もしくはそれに類したことを生業としていた」（松田毅一・川崎桃太訳）

「彼は美濃（ママ）の国の出で、貧しい百姓の伜として生まれた。若い頃には山で薪を刈り、それを売って生計を立てていた。彼は今なお、その当時のことを秘密にしておくことができないで、極貧の際には古い蓆以外に身を掩うものとてはなかったと述懐しているほどである」（同）

しかも、伊達家に伝わる膨大な古文書群である『伊達文書』のなかには、秀吉がみずからの若いころを振り返って語った言葉として、「秀吉若輩之時孤と成て信長公属幕下身を山野に捨、骨を海、岸に砕」という記述がみつかる。若いときには家族と別れ、独りになって暮らし、その後、信長のもとに仕えて粉骨砕身してきた、という内容で、若いころにかなりの苦労があったことがわかる。

とはいえ、秀吉や秀長が生まれたころは、まだ極貧というほどではなかった可能性が高い。父親は貧しい百姓にすぎなかったとはいえそうにないからである。

4人きょうだいは同じ父の可能性

よく引用される『太閤素性記』には、秀吉の父は、信長の父である織田信秀に足軽として仕えていた木下弥右衛門だった、と書かれている。だが、弥右衛門は「秀吉八歳」のときに死去したので、のちに大政所となる秀吉の母「なか」は、筑阿弥という男と再婚。その2人のあいだに、秀長と「あさひ」が生まれたとされている（以下、女性の名は、同時代にそう呼ばれていたかどうか確定していないが、わかりやすさを優先して「豊臣兄弟！」での呼称で記す）。

だが、秀吉が生まれたのは天文6年（1537）2月6日で、秀長は同9年（1540）の可能性が高い。そうであれば3つ違いの兄弟なので、木下弥右衛門は秀吉が8歳のときに死んだのが事実だとすれば、秀長の父も弥右衛門でなければおかしい。こうしたことから最近は、秀吉と秀長は同父兄弟だと考える研究者が多い。



また、姉の「とも」は弥右衛門の子でまちがいないだろう。彼女は長生きで、寛永2年（1625）4月24日に没し、享年は92とも94ともいう。だが、公家の小槻孝亮が記し、比較的信頼のおける『小槻孝亮宿禰日記』の記述を優先するなら、天文元年（1532）の生まれで、秀吉より5歳、秀長より8歳年長だったことになる。

そして妹の「あさひ」。のちに徳川家康の正室に迎えられたものの、天正18年（1590）1月14日、京都の聚楽第で病死し、享年は48だったという。すると天文12年（1543）生まれなので、秀吉より6歳、秀長より3歳年下ということになる。木下弥右衛門の没年が前述のとおりであるなら、彼女も弥右衛門の娘であっておかしくない。

では、どうして、このきょうだいたちの家は、貧しくなってしまったのだろうか。

父が引退・死去して家が傾いた

先に彼らの父親、すなわち木下弥右衛門は、貧しい百姓だったと言い切れない、と書いた。彼の妻、すなわち、きょうだいの母親である「なか」は、尾張国御器所村の土豪の娘だったと推定されているから、なおさら貧農だったとは考えにくい。

現在、この弥右衛門はおおむね、織田信秀のもとに「在村被官」というかたちで仕えていたと考えられている。それは村に住み、農業にも勤しみながら領主に仕える武士、またはそれに準じる身分で、戦国時代には一般的だった。だが、一家の主が転べば、たちまち家は傾く。柴裕之氏はこう記している。「戦場で負傷または病のために出家・引退して死去、息子の秀吉・秀長はいずれも幼年だったこともあって、妙雲院殿（註・弥右衛門のこと）の家は働き手を失ったため凋落したというのが実態であったのではないだろうか」（『羽柴秀長』角川選書）。

さて、秀吉は前述のとおり、「若輩之時孤と成て」というから、「豊臣兄弟！」で描かれているように、若くして貧しい家を飛び出したのだろう。そして、放浪して薪を売るなどして生計を立てたのちに、いったん遠江（静岡県西部）の松下家に仕えたとされる。そして、小瀬甫庵の『太閤記』によれば、父親の縁で永禄元年（1558）9月から、清洲城（愛知県清須市）の織田信長のもとに仕えるようになったという。

そのころ、秀長がどうしていたかは、史料からはわからない。だが、しばらくして信長の家臣になったことが確認できる。やはり、貧しさが兄弟のバネになったのだろう。「身を山野に捨、骨を海岸に砕」という仕え方は、貧しさから抜け出て、さらには見返してやりたいという強い動機がなければ、なかなかできるものではない。そして、おそらくは、こうした努力を自身の出世につなげるだけの能力と運が、この兄弟にはあったということだろう。

