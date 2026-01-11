女優新川優愛（32）が10日夜、X（旧ツイッター）を更新。レストランにおける「涙が出そう」になったエピソードを明かした。

新川は「先ほどバーミヤンに入ったのですが、自分の子供がグズグズで『今日大変な日かなぁ』って思ってたんですね」と書き出し、中華料理レストランチェーン「バーミヤン」に子供らとともに入ったことを記した。

そして「でもそこで隣にいたおじいさまとおばあさまがずっとご飯を食べるのを見守っていてくれて、一口食べる度に『ナイス！』『グー』って言って笑いかけてくれて、ご自身のお孫さんのお話も聞かせてくれたり、ずっと楽しませてくれて、そのおかげでしっかりご飯も食べられて、涙が出そうになりました」とつづった。

さらに「ご本人には届かないかもしれないけど、先ほどのお隣の席のおじいさまとおばあさま、本当にありがとうございました！！！」と感謝の思いを記した。

続くポストでは「あまりプライベートのことは書かないようにしてるのですが、どうしても書きたくて書いてしまいました。このほかほかな気持ちを、明日から連鎖させていたきたい」と述べた。

この投稿に対し「子育てしてると、こういう行為がめちゃくちゃ嬉しいですよね」「ステキなお話ありがとうございます！」「新川さんが人格者だからだと思いますよ」「読んでるだけで胸がじんわりする…」「温かい応援に心がほっこりしますね」などとさまざまな声が寄せられている。