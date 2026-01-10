「閉経後に更年期障害」を発症した場合の3つの対処法はご存知ですか？【医師監修】

日本人女性は、50歳くらいで閉経を迎えるといわれています。

閉経とは実際どのような状態なのか、自分に閉経が近づいているかどうか知る方法があるのかなど、いろいろと気になっている女性も多いでしょう。

閉経後に起こりやすい病気などについても、あらかじめ知っておきたいという人もいるのではないでしょうか。

こちらで閉経が近づいているサインや閉経後に起こりやすい病気、日常を過ごすうえでの注意点についてお話していきます。

閉経に対して不安を抱いている女性も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

※この記事はメディカルドックにて『「閉経」のサインとなる症状はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

閉経後の更年期障害の治療・対処方法

何科を受診したらいいですか？

更年期障害だと思われる症状が出た場合には、基本的には婦人科（産婦人科）を受診しましょう。更年期外来や女性外来などの診療科がある病院の場合には、それらの科を受診するのもよいでしょう。ただし、更年期障害だと思っていた症状が実は別の病気だったというケースも考えられます。不調がある場合には検査を受けることが望ましいでしょう。

どのような治療方法がありますか？

更年期障害の治療法は、少量のエストロゲンを補うホルモン補充療法（HRT）が有効です。ホルモン補充療法に用いるホルモン剤には、飲み薬・貼り薬・塗り薬などのタイプがあります。子宮がある人の場合には、子宮内膜増殖を回避するために黄体ホルモンも併用されるのが一般的です。乳がんや子宮体がんがある人や血栓症の既往症がある人など、ホルモン補充療法（HRT）が適していない方の場合には漢方薬を使用した治療方法もあります。さらに、イライラや落ち込みといった精神症状が強い場合には向精神薬を使用した治療も有効です。

日常生活でできる対処方法はありますか？

更年期障害に対処するために日常生活では、バランスのとれた食生活・睡眠時間の確保・適度な運動を意識して行うようにしましょう。ストレスもよくないため、発散できる方法を持っていることも大事です。また、自分の症状が更年期障害だと気づかないうちに悪化してしまうケースも考えられます。更年期障害についての知識を事前に身に付けておき、対処できるようにしておきましょう。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

閉経の前後は、更年期障害など体調の変化が起こりがちです。閉経に対しての不安もあり、気持ち的にも落ち込んでしまうという方もいるかもしれません。しかし、閉経は女性ならいずれ誰もが経験することです。あまり不安に思わず、正しい知識を身に付けて乗り切りましょう。閉経の前後になると女性ホルモン（エストロゲン）が減少する関係で脂肪がつきやすくなるなど体形の変化も現れてきます。糖質や脂質の過剰な摂取に注意し、摂取カロリーを意識することも大切です。さらに、無理のない範囲で適度な運動をして脂肪燃焼を心掛け、女性らしい美しさをキープしていきましょう。

編集部まとめ



多少の個人差はあるものの、日本人女性の閉経の平均年齢は50歳前後です。12カ月以上月経がない場合に閉経と判断されます。

しかし、まれにそれ以降に月経が再開するケースやほかの病気が疑われるケースなどもあるため、血液検査で調べることもあります。

閉経が近づくと女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が減少し、女性らしさが失われていくようで寂しいと感じる人もいるかもしれません。

また、体調・体型・肌などに変化が現れることが不安で、なんとなくネガティブな気持ちになってしまうという人もいるでしょう。

しかし、閉経は女性なら誰にでも訪れる体の変化なので、前向きな気持ちで受け止めてくださいね。

参考文献

更年期障害（日本産科婦人科学会）