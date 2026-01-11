愛妻の妊娠を報告した上田。（C）Getty Images

写真拡大

　フェイエノールトに所属する上田綺世が１月10日、公式SNSで、妻でモデルの由布菜月さんが妊娠したことを報告した。

「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」

　また、由布さんも自身のSNSに、次のように綴り、２人の２ショットを数点公開した。

「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています。春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です。忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います。これからも家族共々あたたかく見守っていただけると幸いです、よろしくお願いいたします」
 
　夫妻の投稿に、お互いのフォロワーからは、以下のようなコメントが続々と寄せられている。

「ゆふちゃん、綺世くんもおめでとうございます」
「W杯前には産まれるのかな？W杯はまさに由布ちゃんと赤ちゃんへの見せ所だね」
「おめでとうございます。今年は夫婦で忙しい１年になりますねー応援しています」
「母校の決勝進出日に報告はやりますねぇ」
「泣きました。本当におめでとうございます。自分の事のように嬉しいです」
「推し夫婦の幸せなご報告、本当に嬉しいです」
「2026年素敵な幕開けの報告を聞けて幸せすぎる」

　日本代表エース今季はここまでリーグ18ゴールと絶好調の。第一子の存在もモチベーションとなっているのは間違いないだろう。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】妊娠した愛妻のお腹に触れる上田綺世

 