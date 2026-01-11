マイペースにひょうひょうと投げ続ける姿は、私生活でも同じだった。巨人の新人選手は7日に川崎市のジャイアンツ寮への入寮を終えた。ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）は「いよいよスタートするなっていう気持ちです」と気持ちを引き締めていたが、持ち込んだアイテムを聞かれると思わず表情が緩んだ。

社会人時代の寮ではシングルベッドだったが、巨人の寮ではセミダブルだったことからマットレスを新調した。使用する物もドジャース・大谷翔平が使用していることで、今では新人選手が持ち込む定番アイテムとなっている大手寝具メーカー「西川」の商品に決めていた。

意気揚々と店舗へ足を運んだかと思われたが、店内を散策していても一向に目的の商品が見つからない。竹丸はうすうす、気付いていた。「なんかちょっと見ていたのと違うなと感じていた」と振り返ったように、訪れていたのは圧力を分散することで快眠をサポートする「ムアツ」シリーズのマットレスなどを展開する「昭和西川」。西川違いにも「これはこれで良いものかもしれない」と前向きに捉え、その場で寝心地を試してみると「良いなと思ったので即決ですね」と購入。野球界でマットレスの西川と言えば前者を連想させる人が多いが、「PRできたらいいなと思います」と頼もしかった。

マットレスとともに人生初のオーダーメード枕も購入。計約30万円もの買い物となったが、「いいコンディションにつながるので」と睡眠の重要性を分かっているからこそ。どんな状況でも慌てず、マイペースを貫く。次はその姿をマウンドで見てみたい。

（記者コラム・村井 樹）