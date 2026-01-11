奈良県吉野町出身の人気お笑い芸人で、俳優やタレントなど幅広く活躍する、ゆりやんレトリィバァさん（３５）が１０日、初めて監督した映画作品「禍禍女（まがまがおんな）」（２月６日全国公開）のＰＲイベントを、同県橿原市のイオンモール橿原で開いた。

新たな挑戦を応援しようと、古里の県民らが声援を送った。

「帰ってまいりました。監督デビューは地元のみなさんのおかげ」。ゆりやんさんは詰めかけた数百人のファンらを前に、選挙カーに似せたＰＲ用のワゴン車の上に乗り、声を張り上げた。

ゆりやんさんは町立吉野中学時代に名作「バック・トゥ・ザ・フューチャー」にはまって映画と英語が好きになり、進学した関西大では映画を研究。英語や映画などをネタに芸人で成功してからも「いつか自分で作品を撮りたい」と夢を語っていた。「映画監督になりたい」と発言したテレビ番組を見ていた映画プロデューサーが、製作を企画。海外映画祭でも受賞した。

作品は、ゆりやんさんが「これまでの恋愛（のエピソード）を詰め込んだ狂気の復讐（ふくしゅう）映画」というホラー。母校の県立高田高にちなんだ「高田山高校」、本名と似せた「吉田百合花」などが登場。吉野から関西大に通学する電車内でよく見ていたホラー映画「シャイニング」「ミザリー」「リング」などのテイストが作品にちりばめられている。

ＰＲイベントは今月初旬に東京で出発式を行い、２２日までに計８都市を巡って開いている。古里への「凱旋（がいせん）」となったこの日は、同級生や親類も訪れ、ゆりやんさんは名前を呼びかけながら感激。最後に「大ヒットするぞ」と会場の全員で声を上げた。

ゆりやんさんは中学時代、恩師（６５）がノートに書いてくれた「誰が何と言おうが、芸人になれるから頑張れ」という言葉に励まされたという。この元教諭も会場を訪れ、「根はまじめで素朴だが、いつも周囲を楽しませてくれる子。今も昔と変わらない」と目を細めていた。