プロボクシングWBA＆WBC＆WBO世界スーパーバンタム級1位・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーが、5月に東京ドームで予定される世界同級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋、32勝27KO）戦は「判定勝ちなら可能」と明かしたと、米リング誌が10日に報じた。

同誌のインタビューに応じたルディ・トレーナーは「井上と戦う試合当日は、もっと良いパフォーマンスを見せないといけない。取り組める課題はまだあるし、それが我々に有利となることを願っている」とコメント。「五分五分、60:40、70:30。みなさんが試合をどう予想しているか分からないが、我々は井上よりも強くならないといけない。彼に勝つ方法を見つけないといけない。逃げるつもりはない。勝ちに行く」と語った。

中谷は同級転向初戦となった昨年12月27日のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）戦で、相手の接近戦に苦しめられた末に3―0で判定勝ち。ルディ・トレーナーは「セバスチャン・エルナンデスと井上はスタイルが全く違う。井上はセバスチャンほど体が大きくなく、若くもない」と参考にはならないことを強調し、「だが、誤解しないでほしい。私は今でも井上が世界最高のファイターで、パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）1位だと思っている。彼は今も全盛期で、ボクシング史上最も安定した王者の一人だ。今も歴史をつくり続けているし、32歳にして衰えを見せていない」と井上を絶賛した。

ルディ・トレーナーは「井上は特別な選手だが、潤人もそうだ。前の試合で潤人は決して崩れることなく、最後まで戦い抜くことを証明した」とセバスチャン・エルナンデス戦で貴重な経験を積んだと分析。「井上を捉えてダウンさせれば勝てるなんて考えていない。予測可能な動きをすればタイミングを読まれて潤人はつかまる。そして井上のパンチはとても強烈だ」と指摘した上で、「潤人がKOできる可能性は低いだろうが、判定なら勝てると思っている。（ポイントで）ラウンドを取って勝つ。たぶん6.5対5.5くらいだ。もしKOで勝てたら本当に素晴らしい。そうなることを祈っているよ」と僅差判定勝ちに期待した。