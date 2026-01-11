職人の手で焼き上げられる雌のウナギ「艶鰻」＝2025年11月、愛知県西尾市の「うなぎの兼光」

ウナギの産地として知られる愛知県西尾市一色町で、雌のウナギを養殖し、新たな名物として売り出している。ウナギは成育環境によって性別が決まり、養殖ではほとんどが雄になって雌の流通はまれとされてきたが、県などが雌に育てる技術を開発し、特許を取得。濃厚な味わいでふっくらとしており「艶鰻」と名付けてブランド化した。（共同通信＝片山歩）

名古屋市内のホテルで11月、今秋冬シーズン初出荷となる艶鰻のお披露目会が開かれた。香ばしそうな焦げ目の付いたかば焼き、うな丼といった料理が並んだ。一色うなぎ漁業協同組合の石川晋治参事は「夏向けだけでなく、良質な脂が乗ったおいしいウナギを年中提供できるようになった」と胸を張った。

漁協などでつくる三河一色めすうなぎ研究会によると、国内で流通するウナギの99％は養殖。ウナギは成長に伴って性別が決まるが、雌の流通量は少ない。雄は筋肉質になり味が淡泊になる一方で、雌は脂の乗りが良いままで柔らかいのが特徴という。

県は2017年、雌に育てる研究を始め、女性ホルモンに似た構造の成分を含む大豆イソフラボンを餌に混ぜて与えると、9割以上が雌になることを発見。漁協なども研究に加わって新たな養殖技術として2021年に特許を取得し、2024年から艶鰻の販売を始めた。

一色町では「土用の丑の日」などで需要が高まる夏に合わせ、約半年で育てる「新仔ウナギ」が養殖の中心だが、艶鰻もブランド商品として普及させ、冬場の販路拡大を図っている。

「うなぎの兼光」も養殖場で艶鰻を育てる。自社の店で料理提供する際は、メニュー表に「本日メスうなぎです」と一文を添えアピールしている。同社の加藤朝也マネジャー（41）は「ウナギと言えば夏のイメージだが、艶鰻を通じて冬も楽しんでほしい」と話している。

炭火で焼き上げられる雌のウナギ「艶鰻」＝2025年11月、愛知県西尾市の「うなぎの兼光」