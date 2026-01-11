Image: サンワサプライ

今やモバイルバッテリー並に持ち歩き必須だと思っているのが、「モバイルハブ」。てっとり早く言うと持ち運べるくらい小型のUSBハブで、ノートPCやタブレット、スマホを拡張するためのアイテムです。

いろんなタイプがあるし、すでに持っている人も多いでしょう。

でも、新製品の情報はどれだけあってもいい！ というわけで、紹介します。サンワサプライのUSB-Cモバイルハブ「400-ADR440」が超便利そうなんです。

映像出力、充電、ストレージ拡張ができる

Image: サンワサプライ

「400-ADR440」は、USB-Cで外部ディスプレイやモバイルモニター、ARグラスなどにつないでも、そのまま給電が可能。しかも対応する映像はフルHDや4Kだけでなく、条件次第では8K出力にも対応できます。

Image: サンワサプライ

最大1TBまでのmicroSDカードに対応しているから、デバイスの容量不足も解決できます。

Image: サンワサプライ

スマホやPCの容量がいっぱいになっても、カードを差し込むだけでデータの保存先を増やせるので、写真や動画のバックアップがぐっと楽になります。

小さい。でも無くさないための心配りも…

Image: サンワサプライ

本体は、5.9 x 3.5cmとかなりコンパクト。本体重量は14gと超軽い。こんなに小さいと、デスクの上で行方不明になってしまいそうですが、なんと、背面にはマグネットが付いているので、金属面に固定しておけるんです。

Image: サンワサプライ

USB-Cだから、スマホやタブレット、ノートPCはもちろん、Nintendo Switchのようなゲーム機にも使えます。

Image: サンワサプライ

1つ持っていたら助かるシーンが多そう。というか、この記事を書きながら欲しくなっちゃって、思わずポチっちゃいましたよ。

Source: サンワダイレクト