Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズでは、最上位のUltraモデルのみにのぞき見を防止する「Privacy Display（プライバシーディスプレイ）」機能が搭載されると噂されています。

↑画面をのぞかれても安心かも。

しかし、この新機能がUltraモデルに限定されず、S26シリーズ全体に採用される可能性が浮上しました。

韓国メディアのFNNewsは、SamsungがGalaxy S26シリーズに「プライバシー保護ディスプレイ」を搭載する計画だと伝えています。

ただし、記事内では「Galaxy S26 Ultraにプライバシーディスプレイ機能を導入する予定」とも記されており、標準モデルのGalaxy S26およびGalaxy S26+については明確に言及されていません。このため、Ultraモデル以外の2機種については、現時点では可能性の段階にとどまっているとみられます。

この機能を有効にすると、正面から見た場合は画面の内容が鮮明に表示される一方、側面からは暗く見えるようになり、公衆の場などで周囲からディスプレイをのぞかれることを防ぐ効果があります。これにより、パスワードやPINといった機密情報が第三者に見られるリスクを低減できます。

技術的には、Samsung Displayの「Flex Magic Pixel OLED」パネルとAIを組み合わせることでこの技術は実現される模様。動作には専用のハードウェアが必要なため、既存のGalaxyスマートフォンに対して、ソフトウェアアップデートのみで提供される可能性は低いとみられます。

このプライバシーディスプレイ機能はオン・オフを自由に切り替えられ、たとえば銀行アプリを利用するときだけ自動的に有効化するといった設定も可能。現時点では、同様の機能を標準搭載した他社スマホは存在しておらず、実装されればGalaxy S26シリーズにとって大きな差別化要因となりそうです。

Source: FNNews

via: SamMobile

