明日すぐ着たい服 →【ニトリのN+】にあります♡ 1点で映える「ブラウス」

手持ちの服では何となくおしゃれ気分が上がらない……。それなら、顔まわりを印象付けるトップスを新調して気分転換を図ってみては？【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】では、テクニックいらずでコーデの着映えを狙える主役級のブラウスがずらり。花柄やツイード柄など、柄選び次第でコーデの表情を変えられる即戦力ブラウスをリコメンド！

シックな配色の幾何柄とハイネックでクラシカルに

【N+】「バイアス幾何柄プチハイネックブラウス」\2,691（税込・値下げ価格）

やや高さのあるハイネックカラーで品があり、コーデをクラシカルなムードに寄せてくれそうなこちらのブラウス。細やかな幾何柄はシックで落ち着いた配色のため、総柄ながら派手見えせずに着こなしやすいのが魅力です。袖や身幅はすっきりと仕上げられており、上から羽織るジャケットやカーディガンに干渉しにくいのもGOOD。

一点投入で華やぎを増すフェミニンな花の総柄

【N+】「花柄スタンドネックブラウス」\3,591（税込・値下げ価格）

いつにも増して注目度が高まっている花柄を、絶妙なカラーリングとニュアンス感のあるタッチでエレガントな雰囲気に落とし込んだ一着。ダークトーンにまとまりがちな冬コーデに一点投入することで、顔まわりにぐんと華やかさがプラスされそうです。袖口やスタンドネックの襟元にさりげなくギャザーを寄せたディテールによって、難しく考えずともフェミニンな着こなしを楽しめます。

エッジィなアクセントになる旬配色のチェーン柄

【N+】「チェーン柄スタンドネックブラウス」\3,591（税込・値下げ価格）

旬のブラウンや赤を組み合わせた印象的なチェーン柄が、大人コーデにほのかなエッジを効かせるこちらのアイテム。上から羽織りを重ねても首元が寂しくなりすぎないスタンドネックなのも相まって、コーデの主役として存在感を発揮します。「冬に着られる程よい厚みのある素材」（公式ECサイトより）のため、冬の即戦力から春先まで長く頼りにできるはず。

女性らしいフレアラインとツイード柄で品よく格上げ

【N+】「カットツイードプルオーバーブラウス」\3,990（税込）

冬のお出かけにはもちろん、きちんと感を意識したいオケージョンコーデにも着回せそうなツイード柄カットソー素材のブラウス。凹凸感を持たせた素材の表情が、一点投入でコーデを上品に格上げしてくれそうです。切り替えることでややフレアになったシルエットは女性らしい甘さを演出しつつ、ウエストまわりのカバー役にも期待できます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ