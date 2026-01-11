「ブラウンって難しそう」→ 諦めないで！【ユニクロ】大人が試したい「こなれパンツコーデ」

今シーズンのトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。「コーデに取り入れるのが難しそう……」「どう取り入れるのが正解？」──そんな大人女性におすすめしたいのが、一点投入でこなれ見えが狙える「カーブパンツ」。今回はおしゃれさんの着こなしを参考に、【ユニクロ】のパンツを使ったこなれコーデを解説します。シンプルだけどさりげなくトレンド感が漂うブラウンのパンツで、ワンランク上の着こなしを目指してみて。

シンプルな組み合わせも旬度アップ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」＜ブラウン＞\1,990（税込・セール価格）

裾にかけて緩やかにカーブしたシルエットで、こなれ見えが狙えるスウェットパンツ。こっくりとしたブラウンも、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。シンプルなワンツーのマンネリを打破するなら、トップスを肩掛けにしてアクセントをプラスしてみて。バランスを整えるなら、Tシャツはタックインしてメリハリをつけるのが◎ パンツ以外はシックなモノトーンで統一するのも、きれいめに仕上げるポイント。

柄トップスと合わせてコーデのマンネリ打破

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」＜ダークブラウン＞\1,990（税込・セール価格）

ゆるやかにカーブしたシルエットがポイントのコーデュロイパンツ。深みのあるブラウンだからカジュアルな風合いの太畝コーデュロイ記事でも落ち着いた雰囲気に映ります。いつもワンパターンなコーデになりがちという大人女性は、柄トップスを投入してマンネリ打破してみて。シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えて、忙しい日も時短が叶いそうです。

