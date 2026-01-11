「話が長すぎる義母」に実母をぶつけてみた結果 → 開始10分、実母が披露した『最強の会話術』に脱帽

義実家付き合いで秘かに憂鬱なのが、義母の長い話に付き合うこと。

そんなある日、私の母が義母との会話で見せた「ミラクルな会話術」とは！？

筆者の友人P子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

義母の話が長過ぎる！！

義実家とはほどよい距離感でお付き合いをしている私。

そんな私が秘かに「キツい」と思っているのは、義母の話がとにかく長いこと。

起承転結もオチもなく、ただ思い浮かんだ順に、昨日見たテレビ、昔のご近所トラブル、名前も知らない親戚の話を延々とし続ける義母の話は、なかなか終わりが見えません。

「そうなんですね」



と言えば



「そうなの、だからね」



とさらに話が長引き、



「一体いつ終わるんだろう」



と憂鬱になることもしばしば。

義母とお出かけのピンチ→母にヘルプ依頼

そんな義母と、ある日2人で出かけることに。

「どうやって義母との会話を乗り切ろう？」

悩んだ末、私の母に助けを求めることに。

「一緒に来てもらえない？」



と言うと母は



「いいわよ」



と快諾。

義母も



「お母様もご一緒なんて、嬉しいわ」



と喜んでくれました。

おしゃべりが始まり→母の反応は！？

当日。



案の定、出発して5分で義母は



「この前ね、スーパーで」



と話を延々とし始めました。

母は、黙ってニコニコ聞いています。



ただし、相づちは最小限。

10分ほど経った頃、母が



「それで、一番困ったのは何だったの？」



と口を挟みました。

義母は一瞬考えたあと



「やっぱり店員さんの態度ね」



と答えました。

母はすかさず



「それは困ったでしょう」



と話を受け止め、義母は満足そうにうなずきます。

「それで終わったのね」



「今は解決したの？」



と、母が義母の話が終着する方向に質問をしていきます。

私は横で、感心して聞いていました。