今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、甘えん坊猫ちゃんの微笑ましい行動。カンガルーポケットが付いたパーカーを着た投稿主さんに対して、とある行動をとったのだとか…。投稿はXにて、50.2万回以上表示。2.3万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：カンガルーポケット付きのパーカーを着ていたら…甘えん坊な猫がとった『予想外の行動』】

わざわざそこを通らなくても

今回、Xに投稿したのは「琥みっちゃきぃ@保護猫」さん。登場したのは、猫のかえでちゃんです。

投稿主さんは当時、服の前面中央にある大きな一体型ポケット「カンガルーポケット」が付いたパーカーを着ていたそうです。すると、そこにやってきたのは愛猫のかえでちゃん。

かえでちゃんは、カンガルーポケットの中に頭をズボッ。そのまま、もぞもぞしながら前進し、ポケットを通過して反対側に出たそうです。正直、わざわざポケットを通る必要はなかったはずですが、出てきたかえでちゃんの表情はどこか満足そう。

もしかすると、投稿主さんにべったりくっついて甘えたかっただけなのかもしれませんね。もしくは、ポケットの適度な暗さと狭さに猫の本能が反応しただけかもしれませんが…。

カンガルーポケットを通過したかえでちゃんにX民もにっこり

わざわざカンガルーポケットを通過した、甘えん坊猫かえでちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「あったかいと思いつつも狭いしなんか動くなぁでぬるっとどっか行っちゃうのほんま猫で好き」「まさかの通過儀式w」「全世界にカワイイを届ける為です」「運動会のあれみたいなノリ？」「そこにトンネルがあるからﾆｬｰ」などの声が多く寄せられていました。微笑ましい投稿にほっこりと癒された方も多いようです。

Xアカウント「琥みっちゃきぃ@保護猫」では、たくさんの猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちが暮らす様子はいつ見ても気持ちが和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「琥みっちゃきぃ@保護猫」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。