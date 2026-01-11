《新作》華やかビジュに惹かれるーーッ♡【ローソン】即カゴ推奨！「苺アイスパフェ & タルト」

韓国発のフローズンヨーグルトブランド【YOAJUNG（ヨアジョン）】のアイスパフェが【ローソン】限定で登場。日本でも続々と新規店舗がオープンし、注目度がますます高まっている人気店の味を全国のローソンで手軽に食べられるとSNSでも話題を集めています。また、スイーツコーナーには春を感じる華やかな新作スイーツも販売中です。そこで今回は、大注目の「苺アイスパフェ & タルト」をまとめました。

韓国スイーツを手軽に楽しめる

韓国でも人気のヨアジョンは、ヨーグルトアイスに多種多様なトッピングを組み合わせられるのが特徴です。今回発売された「ヨアジョン ハニーストロベリーヨーグルトパフェ」では、ヘルシーな味わいと華やかなビジュアルを両方楽しめます。パッケージには韓国語も表記されているため、まるで韓国で購入したような気分も味わえそう。

いちごソースとはちみつがアクセントに

「ハニーストロベリーパフェ」では、ヨーグルトアイスに果肉入りのいちごソースとはちみつがトッピング。@oyatsu_panponさんによると、ヨーグルトアイスは「甘さ控えめ」で「いちごのフルーティーさがはちみつとヨーグルトとマッチ」しているとのこと。グラノーラや冷凍フルーツを加えた、セルフアレンジも楽しめそうです。

春を感じるいちごスイーツがやってきた！

いちごミルクホイップのやわらかなピンク色がとってもキュートな「いちごミルクのタルト」。春の陽気を感じるような、華やかなビジュアルが目を引きます。ローソンでは、本格的な旬を迎えるいちごが主役のスイーツを1月6日より販売中。ウチカフェスイーツでは、7種類のいちごスイーツが楽しめます。

いちごらしい甘酸っぱさと華やかさを堪能

タルトの表面を飾る淡いピンクのいちごミルクホイップの下にも、いちごの要素はたっぷり。いちご果肉入りソースやいちごカスタードが入っていて、断面のコントラストもきれいな仕上がりです。@oyatsu_panponさんによると「いちごの酸味がしっかりながら、ホイップが全体をマイルドにしてくれて、まさにいちごミルク」とのこと。いちごの甘酸っぱさとキュートなビジュアルは、ひと足早い春を楽しませてくれそうです。

味はもちろん、映えるビジュアルも楽しめる【ローソン】の「苺アイスパフェ & タルト」。どちらも思わず手に取りたくなる華やかさがあるので、ぜひ店頭で探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事で@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる