佐藤栞里 インタビュー「少しだけ、自分を認められた気がします」　2026年も全力疾走！

祝デビュー25周年！

「昨年はポッドキャストの公開収録イベントを開催できたし、憧れのバンド『10―ＦＥＥＴ』さんとラジオ番組でお会いすることができた。『チョコレートプラネット』のお二人の20周年イベントでは普段お世話になっている方々と一緒にミュージカルに出演できた。私は自分を褒めることがなかなかできないタイプなのですが、少しだけ、自分を認められた気がします」

テレビでお馴染みのあたたかい笑顔を見せながら、タレントの佐藤栞里（35）は’25年を振り返った。

サブＭＣ就任から10年が経過した『１億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）やアシスタントを務める『有吉の壁』（日テレ系）、総合司会を任されている『王様のブランチ』（ＴＢＳ系）など、現在５本のレギュラー番組に出演中。原点であるモデルとして、『ＢＡＩＬＡ』（集英社刊）や『ＳＰＵＲ』（集英社刊）など数々のファッション誌の誌面も飾る。

初めて自分を褒めようと思えた’25年で特に印象的だったのが、ポッドキャストの番組『さとしおあちぇとぺぺ―餃子オンザライス―』の公開収録だという。

「６月と11月の２回、開催しました。１回目は西武鉄道さんの力をお借りして、東京から埼玉をつなぐ『特急ラビュー』の車両の中で行いました。私が１号車でフリートーク、２号車にはスタッフさんなどがいて、３号車以降に乗っているお客さんが車内アナウンスから流れるラジオを聞くというイベントです。２回目は都内のホールで公開収録を行い、初めての番組オリジナルグッズを販売しました。

どちらも、ＳＮＳでは告知しませんでした。できれば普段、ポッドキャストを楽しんでくれている方に集まってもらえたらと思ったからです。だから、来てくださる方がいるのか不安だったんですが、何百人もの方が参加してくれました。リスナーさんと実際に交流しながら、『楽しかったです』『元気が出ました』という言葉を直接聞くことができて、本当に嬉しかったです」

会場に集まった客に、佐藤の人柄が反映されていたという。

「ゲストで来てくれた横澤夏子さん（35）が、『お客さん全員が開演15分前に着席して待ってくれるイベントなんて、滅多にないよ』と言ってくれたんです。私も、仕事や友達との待ち合わせには約束の時間の15分前に到着するタイプなので、自分と似た感覚の方が集まってくれたんだなと思いましたね」

佐藤は名アシスタントとしても確固たる地位を確立した。『笑ってコラえて！』では所ジョージ（70）、『有吉の壁』では有吉弘行（51）という大物ＭＣを横で支えている。その大役を果たすうえで、心掛けていることがあるという。

