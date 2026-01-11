歌手のブリトニー・スピアーズ（44）が、「2度とアメリカではパフォーマンスをしない」と宣言した。インスタグラムへの投稿の中、息子にピアノをプレゼントする予定であることなどを伝えると同時に、今後の予定について明かしたブリトニーは、「非常にデリケートな理由」により、今後母国アメリカでパフォーマンスをしないと宣言した一方で、イギリスやオーストラリアのステージには立ちたいとの意向を表した。



【写真】ブリトニー 自宅ダンス動画に心配の声も

その投稿でブリトニーはこうつづっている。「今年はこのピアノを息子にプレゼントするの！実は、私がインスタで踊るのは世間が知らない身体の問題を癒すため。もちろん、時にそれは恥ずかしいこと・・・でも、自分の命を守るために私は炎の中を歩いてた」「非常にデリケートな理由から、私は2度とアメリカでパフォーマンスを行わないけど、まとめ髪に赤いバラを刺し、椅子に座って、イギリスかオーストラリアで近々、息子と一緒にパフォーマンスをできることを願ってる」



そして「大スター」と呼ぶ息子の謙虚さなどを称賛した。



元夫のケヴィン・フェダーラインとの間にショーン（20）とジェイデン（19）という2人の息子がいるブリトニーは、どちらの息子のことを言っているのかは明らかにしていないが、以前にジェイデンのピアノのスキルを称賛する投稿をしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）