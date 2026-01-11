氷川きよし、歌手活動休止した理由を語る 休養中は海外での生活も【徹子の部屋】
歌手の氷川きよし（48）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】48歳とは思えない美貌の氷川きよし
2000年にデビューして去年25周年を迎えた氷川が5年ぶりの出演。3年前に歌手活動を休止し1年8ヶ月の休養期間を経て、また成長した姿を見せている氷川。休養したのは、休みなく22年走り続け、自分の人生を考える時間を作りたかったからだという。
休養中は海外での生活も体験、現地でさまざまな人と出会う中で歌の魅力を再発見し「歌いたい！」と強く願うようになった。活動を再開してから、新たなチャレンジを続けて話題沸騰の氷川が、黒柳徹子の前で新曲を披露する。
さらに恒例（？）ベランダで栽培している“みかん”を黒柳に食べて欲しいと持って来て…。今回は、25年前の『徹子の部屋』初出演のVTRも公開。48歳の今を「自分らしく」生きる氷川と黒柳が楽しいトークを繰り広げる。
