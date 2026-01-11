óîÆ£µþ»Ò¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ»¤ò¡×½éÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¡¢º£¸å¤Î½÷Í¥³èÆ°¤ËÉÁ¤¯ÍýÁÛÁü
½÷Í¥óîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éºî¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡Ê¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¡¢1·î23Æü¸ø³«¡Ë¤ËÄ©¤ó¤À¡£Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤ÆÌó1Ç¯9¥«·î¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëóîÆ£¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ä½÷Í¥¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®ÎÓÀéÊæ¡Û
¡úÆü¸þºä46»þÂå¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶
Îø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎºÛÈ½¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤ÏÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤ÆÌó1Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆâÍÆ¤äÂêºà¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã±ÆÈ¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÌÌÃÌ·Á¼°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¼°¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤É¤¬¥á¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤»¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µÓËÜ¤ÎÉÁ¼Ì¤ÎÀºÌ©¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È½ñ¤¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤äµÓËÜ¤ÎÊý¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤ò¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·àÃæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤âÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¡¢»£±Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡×
²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆÀ°Õ¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¿²Î¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò²¿²ó¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£8Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤â¡Ê²Î¤â¥À¥ó¥¹¤Ï¡ËÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éË¡Äî¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¥·¡¼¥ó¡×
Îø°¦¤¬Ïª¸«¤·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈË¡Äî¡¢Î©¤Ä¾ì½ê¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ëÍîº¹¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¸å¤ËºÛÈ½¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤ä¿§Ì£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÊÌºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤ÊºÛÈ½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥é¥¥é´¶¤«¤é¡¢¤É¤è¤ó¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¥á¡¼¥¯¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÁ´Éô±£¤µ¤º½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï´é¤ÎÃæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¤È¡£ÌÜÀþ¤äÏÃ¤·Êý¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Âç¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ç¼ç±é¡¢²¿²ó¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ìò¤ËË×Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÛÈ½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ê·àÃæ¤Ç¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¾Ú¸ÀÂæ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤á¤Æ¤´¤á¤ó¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ú¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¡Ö¸¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¸³¡×
ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£´ÆÆÄ¤È¤Ï¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¸¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Ë»×¤¤½Ð¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦Âè1Êâ¤ÎÌÜÉ¸¤ÈÌ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡úÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¹¥¤¤Ç½÷Í¥¤Ë¶½Ì£
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¹¥¤¤Ç½÷Í¥¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¼Çµï¤¹¤´¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡£¾®³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇùÁ³¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹ß·¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉñÂæ´Ñ·à¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æü¸þºä46»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¼Çµï¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é1¤Ä¤Î¤â¤Î¤òÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¼¡¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐÂ´¶È¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¿Ê¤àÆ»¤Ï¤³¤ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤äº£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ï¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Êºî¤êÊý¤ò¤¹¤ëÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ËÉÁ¤¯ÍýÁÛÁü¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¶ÈÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤äÈþÍÆ¤Ë°ìÁØµ¤¤ò»È¤¦¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óÀÝ¼è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÀ¸1ÈÖ³ÎÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢ºÇ¶á¤âÆÃÈÖ¤Ç6ÇÕ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¤¼¤Ò¥ª¥Õ¥¡¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢§±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¤Î¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë
óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤óîÆ£¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»£±Æ¤ÏÆü¡¹³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤»¤ê¤Õ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤È¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îµ÷Î¥¤òÆÀ°Õ¤Î¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤Ç°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¿ÍÆÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡óîÆ£µþ»Ò¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë
1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë9·î5Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£16Ç¯5·î¡¢¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡á¸½Æü¸þºä46¡Ë¤Ë°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£ºßÀÒÃæ¤Î23Ç¯10·î´ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ¥ß¿¡Ê¤Ì¤«¤ë¤ß¡Ë¤Î¿©Âî¡×¤Ç¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ¼ç±é¡£24Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¡£26Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡¡Requiem¡×¡ÊÃæ¹¾¸ù´ÆÆÄ¡¢2·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï²Î¾§¡¢¥²¡¼¥à¡¢¤«¤É¹²°¤á¤°¤ê¡£