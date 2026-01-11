トーマスに先駆けて走行

ソニークリエイティブプロダクツと大井川鐡道は2026年1月8日、「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が走行する公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS」において、「きかんしゃパーシー号」を運行すると発表しました。

【再び走行】これがきかんしゃパーシー号です（画像）

「きかんしゃトーマス」シリーズのキャラクターである「パーシー」は、「トーマス」の大親友で、緑色のボディが特徴のタンク機関車です。

2026年の「DAY OUT WITH THOMAS」では、トーマス号に先駆けて、きかんしゃパーシー号が大井川本線の新金谷駅〜家山駅・川根温泉笹間渡駅間を運行する予定です。その後、きかんしゃトーマス号が大井川鐡道を走ります。

なお、大井川鐵道の鳥塚亮 社長は「黒いSL」として活躍してきたC10形8号機を「パーシー号」に改装することを明らかにしています。なお、C10形8号機は昭和5年製で、大井川鐵道では最古となるSLです。

「きかんしゃパーシー号」の運転日や運転時刻、乗車料金などの詳細については、決まり次第、改めて発表するとしています。