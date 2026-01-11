俳優・中島裕翔（32）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身の体調不良によるイベント中止を謝罪した。

この日、自身が主演するWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」の初回が放送。中島は7日に行われる予定だった同作の完成報告会が中島の体調不良のため、前日の8日に中止になった。

中島は「先日の完成報告会を楽しみにしてくださった皆様、並びにスタッフ・取材の皆様、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

6日に「WOWOWオリジナルドラマ」の公式X（旧ツイッター）でイベント中止を発表。「2026年1月7日（水）18時より開催を予定していました『「連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催を中止させていただくことになりました」と報告された。

「1月16日（金）WOWOW×J:COM『連続ドラマW シリウスの反証』舞台挨拶＆第1話特別上映会は開催を予定しています」とも報告された。

同ドラマで中島が演じるのは、えん罪被害者の救済活動に取り組む団体に所属する弁護士。過去のトラウマと葛藤を抱えながらも、事件の真相を手繰り寄せ難攻不落の再審請求に挑む役どころに挑戦している。