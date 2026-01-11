歌手の郷ひろみ（７０）、タレントの上沼恵美子（７０）、女優の（６９）の大地真央“同学年”３人が１１日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）に出演した。今回は２週にわたっての放送で、この日は「前編」が流された。

冒頭から郷と大地を目の前にして上沼は「お年玉ですよ、新年の！」と興奮。「この間、大地さんにお会いした時にホンマにきれいやな〜と。ほんと３０センチくらいのところで見させてもらって、お化粧薄くてきれい」と感嘆。

そして「私なんてすごく塗っているんですよ。パック２回しております」とぶっちゃけ。郷は「ハハハハ」と大ウケした。大地は上沼に向かい「本当におきれいですよ」というと、上沼は「大地真央さんに『きれい』と言わしめる女です」と胸を張った。

さらに郷が昨年末の歌番組で人気グループ「なにわ男子」と郷の代表曲「ＧＯＬＤＦＩＮＧＥＲ ’９９」とコラボパフォーマンスしたことに触れ「拝見しました！若さ変わっていないからビックリしました」と伝えた。大地も「鍛えていらっしゃるものね。ストイックで」と感心しながら加えた。

すると上沼は「そう！それを聞くと、よくね『なんでそんなにきれいなんですか？』と女優さんに聞くとね、『何もしていないんですよ。お化粧したまんまでいつも寝てしまうんですぅ』とかいううそつきがおるんですわ」と言い放ち、郷と大地を笑わせていた。