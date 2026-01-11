レッドソックスのアレックス・コーラ監督が10日（日本時間11日）、球団のイベント「フェンウエー・フェスト」で取材に応じ、スター三塁手アレックス・ブレグマン（31）のフリーエージェント（FA）交渉について言及したと、ニューヨーク・ポスト紙が報じた。

コーラ監督は「本人に聞いてくれ。ボールは彼の手の中にある。我々は彼のことを気に入っているし、選手としても高く評価している。あとはどうなるか見てみよう」と語った。

数日前には、レッドソックスがブレグマンに対して“積極的な”オファーを提示したと伝えられた。提示条件は、1年前にタイガースが提示した6年総額1億7150万ドル（約271億円）規模の契約に近いものだという。しかし、3度のオールスター選出を誇るブレグマンは、いまだ決断を下していない。

ブレグマンには、ヤンキース、ダイヤモンドバックス、カブス、ブルージェイズ、タイガースなど、複数球団が関心を寄せているとされる。ブレグマンは1年前、レッドソックスと3年総額1億2000万ドル（約189憶6000万円）の契約を結んだ。この契約には最初の2年終了後にオプトアウトできる条項が含まれており、昨季は打率.273、出塁率.360、長打率.462、18本塁打を記録した後、これを行使してこのオフ再び市場に出た。