お腹、二の腕、脚…【体型カバーできるアイテム】を厳選！

気になるパーツをうまくカバーしつつ、おしゃれに着こなせる服が欲しい！隠したい部分をかわいくカバーするアイテムを、悩みのタネのパーツ別でご紹介していきます。お得に手に入るセールアイテムもあり♡



お腹まわりをカバー

ティアードラッフルミニドレス／SNIDEL

お腹まわりをカバーしながら、全体を華やかに仕上げてくれるボリュームたっぷりのティアードデザインに注目。トップスとショートパンツのセットアイテムなので、それぞれ単品使いも叶います。裾広がりのシルエットのショートパンツだから、太ももカバーにもお役立ち。さらに首元にあしらった大きなベルベットリボンがアクセントに。

ホワイト、ブラック、ミントの３色展開です。

フレアペプラムツイードジレ／CELFORD

ウエストからふんわりと広がるペプラムシルエットが上品な雰囲気を演出。お腹まわりだけでなく、長めの着丈でお尻まわりもコンパクトに見せてくれます。すっきりとしたVネックで首元にリボンやタイがついたブラウスとも好相性。よりスタイルアップを目指すなら、細身のボトムと合わせてメリハリを出すのがおすすめ。

アイボリー、ブラック、ピンクの３色展開です。

二の腕をカバー

ラクーンミニニットワンピース／SNIDEL

たっぷりボリュームをもたせた袖で二の腕の悩みをなかったことに♡身頃もゆったりと仕上げているため、お腹まわりまで一緒にカバーできちゃいます。さらに縦に流れるリブ編みが細身のシルエットを強調。オフショルワンピとしても着用可能です。

カラーはチャコールグレー、ラメをミックスしたライトベージュ、優しい雰囲気を放つピンクの３色展開。

【WEB限定カラー】ドレープボウタイシフォンブラウス／LILY BROWN

柔らかで女性らしい雰囲気を放つシフォン仕立てのブラウス。袖にたっぷりとボリュームをもたせたデザインで、二の腕をカバーすると同時に華やかな印象も引き立てます。サイドから見ても腕がすっきりと見えるように、肩の開きをほんのりVラインに仕上げたのもポイント。前後差のあるデザインでインでもアウトでも楽しめます。

脚をカバー

ミッドウェイトツータックワイドパンツ/マシンウォッシャブル／ánuans

大好評のツータックワイドパンツが、やや肉厚の生地にアップデートして再登場しました。生地の密度が上がったことでシルエットがシャッキッとし、ラインを拾いすぎない美脚へと導いてくれます♡

かっちりとしたスーツ地のような素材ですが、ジャージのように伸縮するのでいたってらくちんな履き心地。

ブラック、エクリュ、チャコールグレー、ベージュ、ピンク、クリームの６色をご用意しています。

マルチマテリアルマーメイドスカート／FURFUR

切り替えラインの位置、バランスにこだわってスタイルアップをはかったマーメイドスカート。裾にかけてゆるやかに広がったマーメイドシルエットで、自然な美脚見せを叶えます。カジュアルでありながら落ち着いた印象も。

ブラック、サックス、ブラウンの３色展開です。