LeSportsac×老舗永楽屋のコラボ誕生。日本美を纏う限定ポーチ

京都で410年続く老舗綿布商・永楽屋と、ニューヨーク発のライフスタイルブランドLeSportsacによる特別なコラボレーションが実現しました。長い歴史の中で受け継がれてきた手ぬぐいの図案を、日常使いしやすいポーチに落とし込んだ本コレクション。日本の美意識と現代的な機能性が調和したデザインは、持つだけで気分が上がる存在です。縁起の良さも感じられるアイテムは、自分用にもギフトにもぴったり♡

伝統図案を映す和モダンデザイン

今回登場するのは、永楽屋の手ぬぐいに用いられてきた図案をもとに制作された全5種類のポーチ。

モチーフは日本で古くから親しまれてきた犬・猫・ウサギ・鶴・馬で、それぞれの柄には健康や長寿、繁栄といった願いが込められています。

日本語で「良いご縁」を意味する言葉が「5円」と同じ発音であることにちなみ、5種類展開となっているのも印象的です。伝統的な意匠を、現代のライフスタイルに自然に溶け込む形で楽しめます。

ケアベア™×サンキューマート♡ALL390円で叶うパジャマパーティー雑貨

全5種ラインナップと仕様をチェック

JAPANESE ART DOG

JAPANESE ART CAT

JAPANESE ART BUNNY

JAPANESE ART CRANES

JAPANESE ART HORSE

ポーチ【LeSportsac×永楽屋】は、

JAPANESE ART DOG、JAPANESE ART CAT、JAPANESE ART BUNNY、JAPANESE ART CRANES、JAPANESE ART HORSEの全5柄展開。

サイズは13cm×14cm、マチ6cmで、コスメや小物の整理に使いやすい大きさです。素材は軽量で扱いやすいポリエステルを使用。販売価格は各6,600円（税込）です。

発売日は2026年1月7日（水）。LeSportsac公式オンラインストア他限定店舗にて販売され、永楽屋各店および公式オンラインショップでは数量限定でのお取り扱いとなります。

日常に寄り添う縁起の良い一品

永楽屋の歴史ある図案とLeSportsacの機能美が融合した今回のコラボポーチは、日本の伝統をさりげなく日常に取り入れられる特別な存在です。

願いが込められた動物モチーフは、持つ人の毎日にそっと寄り添い、前向きな気持ちを運んでくれそう。

数量限定だからこそ、気になる柄は早めにチェックしたいところ。自分へのお守りのように、大切な人への贈り物として選ぶのもおすすめです♪