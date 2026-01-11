好き＆行ってみたい「湯河原温泉の宿」ランキング！ 2位「湯河原温泉 おんやど恵」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜29日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「温泉地の宿」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい湯河原温泉の宿」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「源泉かけ流しの温泉が豊富で、湯治場としての歴史を感じさせる本格的な温泉体験ができるのではないかと期待しています」（30代男性／島根県）、「食事も美味しく、温泉と宿もリラックスできる贅沢な空間」（30代女性／神奈川県）、「地元素材を使った旬の料理が人気の温泉旅館で、バリアフリーへの配慮やファミリー向けプランも充実しているからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
楽天トラベルで「湯河原温泉 おんやど恵」を見る
回答者からは「ホテルも広く、小田原という立地で伊豆へも御殿場方面にも行けるアクセスの良さ」（30代女性／埼玉県）、「10種類のプールも気になりますし、ヒルトンが好きなので！」（20代女性／沖縄県）、「行ったことがないが魅力的なサービスと料理を提供してくれると聞いたので」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
楽天トラベルで「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」を見る※回答者からのコメントは原文ママです
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。また、記事中の宿泊プランを予約すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります。
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：湯河原温泉 おんやど恵／27票湯河原温泉にある「おんやど恵」は、江戸情緒あふれる黒塀と瓦屋根が印象的な癒しの宿。男女別の大浴場には露天風呂とサウナを備え、湯量豊富な源泉が心身を温めます。貸切風呂や専用露天風呂付き客室では、源泉かけ流しの贅沢な湯浴みを堪能できます。館内はイス式階段昇降機などバリアフリー設計も整い、幅広い世代に優しい空間です。
楽天トラベルで「湯河原温泉 おんやど恵」を見る
1位：ヒルトン小田原リゾート＆スパ／46票「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」は、相模湾を一望する丘の上に建つリゾートホテル。全室オーシャンビューの客室に加え、10種類のプールやサウナを備えた「バーデゾーン」、天然温泉大浴場、スパや岩盤浴など、多彩な癒しとレジャーを楽しめます。都心から約1時間とアクセスも良く、箱根観光の拠点にも便利です。
回答者からは「ホテルも広く、小田原という立地で伊豆へも御殿場方面にも行けるアクセスの良さ」（30代女性／埼玉県）、「10種類のプールも気になりますし、ヒルトンが好きなので！」（20代女性／沖縄県）、「行ったことがないが魅力的なサービスと料理を提供してくれると聞いたので」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
楽天トラベルで「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」を見る※回答者からのコメントは原文ママです
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。また、記事中の宿泊プランを予約すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります。
(文:坂上 恵)