イメージは「クールなアメリカンマッスルカー」!?

クルマ業界の新年会ともいえる「東京オートサロン 2026」が、幕張メッセ（千葉市美浜区）で2026年1月9日にいよいよ開幕を迎えました。

中ホールにブースを構える「ALPINE STYLE（アルパインスタイル）」では、アメリカ西海岸のカーカルチャーを体現するブランドライン「CAL’S MOTOR（キャルズモーター）」の車両たちが、ノスタルジックかつ爽やかな風を吹かせています。

2024年の1月に本格始動した同ラインは、「最先端のクルマに、古き良きの美しさと個性」をコンセプトに掲げながら、モダン・モビリティ×ヴィンテージ・フィールな魅力を提案中です。

なかでも、もれなくチェックしたいモデルは、同ラインとして“初のコンセプトカー”となる「Marina Concept（マリナ コンセプト）」になるでしょう。

というのも、従来までは「販売が決定している」車両のみを出展していたのですが、今回の車両は「ユーザーの反応次第で市販化を検討する」という、いわば“コンセプトカー”の位置付けになるからです。

外装では、逆スラントノーズや前後の丸目4灯ライト、円形ホイール＋イエローを差し込んだ「クラシックオーバルタイヤ」などによって、西海岸生まれの“キャルルック”を体現しました。

会場の担当者によると、「ダッジ・チャージャーのような雰囲気をイメージしました」とのことでした。

ちなみに会場では、「ケンメリ（4代目・C110型スカイライン）っぽい」「ブタケツローレル（2代目・C130型）かな」など、口々に1970年代初頭に発売されていた国産モデルの名を挙げながら、しみじみとマリナ コンセプトに見入っている人たちが多く見られました。

一方の内装では、木目を配したインパネやステアリングホイールに加え、ベンチシート風の前席が、陽気でちょっとエロティックなドライブを連想させます。

ベース車はトヨタの小型商用バン「プロボックス」なのですが、“ビジネス感”は完全に払拭されています。

その一方、現代のクルマとしての信頼性や安心感をベースに、アルパイン製のカーナビゲーションシステム＋ドライブレコーダー搭載のデジタルミラーといった最新デバイスによって、利便性を高めている点にも注目です。

※ ※ ※

少し前に流行ったネオクラとは異なり、不便さや故障のリスクに“やせ我慢”することなく、自分好みのスタイルを実現できる点が、「CAL’S MOTOR」最大の魅力といえそうです。

マリナ コンセプトの動きから今後も目が離せません。