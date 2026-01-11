お笑い芸人、レイザーラモンHG（50）の妻で、タレントの住谷杏奈（42）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「とっても怖い出来事」があり、警察に相談したことを明かした。

「とっても怖い出来事がありました!」と書き出した住谷。「うちのマンション水漏れしたりして 業者さんの出入りが激しかったのね。何回か業者の人と挨拶する機会があり、そしたら下の階の人に上に住んでいるのは“レイザーラモンさんと住谷杏奈さんですか?”と聞いてきたらしく 下の階の方は気をきかせてくれ“わかりません!”と言ってくれたのだけど いざ!我が家の部屋の中の配管の工事をする時に 業者の方が挨拶も紹介もなく、自分の奥さんとお子さんを我が家に連れてきて、家の廊下に座ったりウロウロしたりしてるの 長時間! それも2回!」と驚きの出来事を明かした。

「管理会社に事実確認してもらったら、認めてたらしい。考えたことも無い出来事に 急いで弁護士の先生に相談して、どう対応するか相談しています。それにしても怖すぎない？ 恐怖すぎる。どう対処するべき？」と投げかけた。

その後、「やばすぎるよ！」「常識なさすぎます」「警察案件ですね」「怖すぎる…」などの多くのDMの画像をアップ。「考えすぎかな？モヤモヤしてたけど 沢山のDMに勇気づけられました！警察行ってきます！また報告します！」とつづった。

さらにその後の投稿で、「警察の方が親身に今の今まで話を聞いて手続きしてくださいました」と警察に相談したことを報告。「職業上、何か起きてからでは遅いのも重々承知しておりますと言ってくださり救われました」とつづった。

「どんな職業であろうとあってはならない事ですが、世の中、色んな方がいるので、自分の身は自分で守らないといけないですね」と住谷。「この先は弁護士さんと相談して 次の段階になると思います。たくさんご心配やアドバイスのDMありがとうございました。ひとまず心配してくださった方にご報告をということで書いています。ひとりひとりにお礼を送りたかったのですが そうともいかず 本当にありがとうございました。気持ちを切り替えて、わたしはやるべき事をやっていきます。ありがとうございました」と記した。