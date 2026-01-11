今回は、妊娠中の妻にひどい態度をとる夫に対し、離婚を決意したエピソードを紹介します。

また一緒に暮らすなんて無理…

「結婚し、夫の希望で専業主婦になりましたが、そのとたんに夫はモラハラ男に変貌しました。私が妊娠すると夫のモラハラはエスカレートし、『ブクブク太ってひどいな。もう女として見られない』『つわりなんて知らねーよ、早く飯作れ』などひどい言葉ばかりかけてきました。

そんなある日、夫が風俗に通っていることが判明し、ショックを受けました。夫にそのことを問い詰めましたが、『お前みたいに太った女なんか相手にできるわけがない』『男なら風俗ぐらい行くのは普通だ』と逆ギレしてきたんです。

そして夫は、風俗通いを責められたことが嫌で家出し、義実家に行きました。ただ夫がいなくなっても寂しい気持ちは一切なく、快適で幸せです。夫の食事を作る必要もないですし（夫はよく私の料理に文句をつけてきます）、夫に暴言を吐かれなくてすみますからね。

そんな幸せな生活をするうちに、夫に対し『もうあなたはいらないわ……』と言いたくなってきてしまいました。夫とまた一緒に生活するなんて無理だと心底思ったんです。で、夫との離婚を決意しました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年11月）

▽ 夫は、自分が家出したことがきっかけで妻が離婚の決意を固めたなど、考えてもいなさそうですよね。この女性は仕事も見つけ、自分の実家に引っ越すことも決め、離婚の準備を着々と進めているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。