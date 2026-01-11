ラ・リーガ 25/26の第19節 バレンシアとエルチェの試合が、1月11日05:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはヤーゴ・アロンソ（MF）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、アレックス・フェバス（MF）らが先発に名を連ねた。

17分、バレンシアが選手交代を行う。ティエリ・コレイア（DF）に代わりディミトリ・フルキエ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、エルチェは同時に2人を交代。ヤーゴ・アロンソ（MF）、ペドロ・ビガス（DF）に代わりアダム・ボアヤル ベナイサ（FW）、ダービト・アーフェングルーバー（DF）がピッチに入る。なお、ペドロ・ビガス（DF）は負傷による交代とみられる。

65分、バレンシアは同時に2人を交代。アンドレ・アウメイダ（MF）、ルーカス・ベルトラン（FW）に代わりアルノー・ダンジュマ（FW）、ウマル・サディク（FW）がピッチに入る。

73分、エルチェが選手交代を行う。アルバロ・ヌニェス（DF）からアドリア・ペドロサ（DF）に交代した。

74分、エルチェが選手交代を行う。マルティン・ネト（MF）からグレイディ・ディアンガナ（MF）に交代した。

75分、ついに均衡が崩れる。エルチェのアドリア・ペドロサ（DF）のアシストからグレイディ・ディアンガナ（MF）がゴールが生まれエルチェが先制する。

77分、バレンシアは同時に2人を交代。ディエゴ・ロペス（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）に代わりハビエル・ゲラ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）がピッチに入る。

82分、エルチェが選手交代を行う。アレックス・フェバス（MF）からフェデリコ・レドンド（MF）に交代した。

後半終了間際の87分バレンシアが同点に追いつく。ペペル（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、バレンシアは90+4分にペペル（MF）、90+5分にラージー・ラマザニ（FW）に、またエルチェは64分にアルバロ・ヌニェス（DF）、73分にビクトル・チュスト（DF）、90+5分にアドリア・ペドロサ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

