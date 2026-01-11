本日1月11日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、1月11日（日）よる10時30分〜スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』より、主演の篠原涼子、藤木直人、柏木悠（超特急）、竹財輝之助が登場！

同ドラマで共演するジェシーと一緒に主要キャストが勢ぞろい。SixTONESメンバーから「現場でのジェシーはどうなんですか？」と聞かれた篠原は「テレビではいつも“わー！”ってやってるけど、すごい物静か」と裏の顔を暴露！「違う違う！」と大慌てのジェシーがいつものダジャレで“陽キャ”をアピールすると、篠原は「悔しい…」とジェシーのダジャレにまさかの嫉妬!?

一方藤木は、過去にドラマで共演したことのある松村北斗から「顔がすっごいタイプ」と言われ、まんざらでもないニンマリ笑顔に。ちゃめっけたっぷりな豪華俳優軍団が、SixTONESと新感覚ゲームでガチ対決！新年早々お祭り騒ぎの1時間！

◆篠原涼子が大暴走！SixTONESがブチ切れ!? サイズ感対決は大混乱！

最初のゲームは「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回はチーム対抗戦。ジェシーがゲストチームに加わり、日曜ドラマチーム VS SixTONESで予想対決！

問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。勝利チームだけがご褒美グルメの絶品アジフライをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）。サイズ感覚を問われた篠原は「結構、得意ですよ」と余裕の笑み。松村が「ということは篠原さんのサイズ感は良好（涼子）ってことですね？」とダジャレをかますと、篠原も負けじと「ありがトウガラシ」と応戦し、早くもボルテージは最高潮!?

1問目は「トイレの便座にフットサルボールは通る？通らない？」。サイズ感の参考にスタジオにトイレを用意。フットサル経験のある竹財が便座を覗き込み「入ると思います」と予想すると、同じくフットサルが趣味の郄地優吾が「（ボールは）頭の大きさと同じくらいなんですよ」とうっかり発言してしまい…案の定、メンバーにあおられた郄地が便座に頭を突っ込む羽目に！スーパーアイドルのはしたない姿にスタジオは大爆笑！正解VTRには元サッカー日本代表・松井大輔が登場。松井が蹴ったボールは便座を通るのか？「ガチ!?」「鳥肌立った！」と一同大熱狂の結末は？

さらに、ラグビーのゴールポストやスケートボードの車輪を使った問題など、絶妙なサイズ感を問う難問が続々。因縁のジェシー VS 森本慎太郎のボケ合戦に、篠原と竹財も参加して大盛り上がり！さらに柏木のおバカキャラが発覚し、進行役の藤森も「あの子いいね！」と大笑い！

最終問題は、スタジオで篠原が“生サイズの晩餐”に挑戦。しかし、ご褒美を食べたい篠原がまさかの大暴走！俳優軍団の不正にスタッフも加担し、気付いたSixTONESがブチ切れる大荒れの展開に…！

◆正解者ゼロの危機!? 動体視力ゲームに俳優軍団が大苦戦

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！草野球を年間50試合こなすという竹財は「3割は打ってるんで」と動体視力に自信あり。一方、篠原と藤木は「老眼が進んでるんで」とトーンが上がらず…。ベテラン俳優たちの実力やいかに？

問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメのワンタンチャーシューメンをゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解で麺のみ、2問連続正解でトッピングが全部のったワンタンチャーシューメンがいただける。

ご褒美を食べたい一同は、「赤と黒が見えた！」「他の色もある？」と初めは真面目に考えていたものの、いつの間にかダジャレ合戦が始まって…。誘惑に負ける篠原も「私も行く！」とゲームそっちのけでダジャレ合戦に参加！気付いたら誰一人正解できない前代未聞の事態に！藤森も「ヤバいね今日」と波乱を覚悟？果たしてご褒美グルメゲットなるか!?

