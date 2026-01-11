プロ野球・西武は10日、新人合同自主トレを開始。練習を終えて、ドラフト1位・小島大河選手が取材に応えました。

晴天の中で練習初日を終えた小島選手は「無事にこの日を迎えられてよかったですし、1年目からしっかり頑張っていこうという気持ちになりました」と笑顔。この日は多くのファンも練習見学に訪れており「緊張はしましたけど、楽しんでやれた」、「頑張れと言っていただいて励みになった」と振り返りました。練習後には、小島選手がマイクを片手にファンへ挨拶する場面も。「たくさんの方々が観に来てくださったので、それだけ注目されているチームだと思いますし、自分たちがいいプレーすることによって喜んでくださる人もたくさんいるので。自分たちだけではなく、みなさんと一緒に良い思いができるようにやっていきたい」と今後に向けても意気込みました。

この日はゼッケンに刻まれた背番号「10」もファンにお披露目。小島選手は、西武時代の森友哉選手がつけていた印象があるとしながらも、「打てるキャッチャーとして、次は小島の番号だと言われるように頑張っていきたい」と語りました。

西武のドラフト1位から3位の選手は、春季キャンプを一軍南郷キャンプでスタート予定。一軍での活躍と新人王をルーキーイヤーの目標に掲げる小島選手は「しっかりとこの1か月間練習して、大学とは別人になったところを2月のキャンプで見ていただけたら」と、今後の合同自主トレに向けても意気込みました。