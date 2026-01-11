渡辺美奈代、辻希美、工藤静香も！ 料理上手芸能人の豪華おせち「毎年すごすぎる」「見惚れた」
お正月といえば、古くから日本に伝わるおせち料理。おせちは、健康や豊作などの祈願、新年に縁起を担ぐ意味がある料理も多く、昔から受け継がれている。料理上手の芸能人たちは2026年も豪華で鮮やかなおせち料理をSNSにて公開。この記事では芸能人が公開したおせち料理を紹介する。
【写真】滝沢眞規子、工藤静香、渡辺美奈代…プロ級！ 手作りおせち料理
■滝沢眞規子
モデルの滝沢眞規子は「明けましておめでとう御座います 2026年も皆様にとりまして健やかな一年となりますように」と願い、机いっぱいに並べられた鮮やかなおせち料理を公開。品数の多い豪華なおせちで、ローストビーフや黒豆、数の子などが並べられている。滝沢のおせちは毎年の恒例となっており、滝沢は「長い間、毎年同じような写真ですみません」とつづった。
滝沢のおせち料理に、コメント欄には「毎年同じようなと言っても凄味が違います」「盛り付け方もバランス良くて凄いです」「毎年すごすぎる」「尊敬してます」「センスの良さにいつも眼福です」などの反響が集まっている。
■工藤静香
歌手の工藤静香は「父は青森、母は北海道出身なので幼い頃からお節は31日の大晦日からいただいています」と明かし、おせちが盛り付けられたお重を公開。鮮やかな手まり寿司や紅白なます、黒豆、煮しめ、栗きんとん、大きな海老、ローストビーフなど、さまざまなおせちが食卓に並んだ。さらに、デザートの大きなゼリーも公開されている。
工藤の投稿にファンからは「さすが豪華な御節料理」「見ているだけで幸せになります」「本当に尊敬しかない」「凄いご馳走です」などの声が寄せられた。
■杉浦太陽＆辻希美
俳優の杉浦太陽は、「2026年も杉浦ファミリーをよろしくお願いします」と、“杉浦ファミリー”の豪華なおせち料理を投稿。机いっぱいに並べられたおせちは品数も多く、豪華な仕上がりとなっている。机には飾り切りも印象的な煮しめ、伊達巻、きんぴらごぼう、煮豚、肉などが並べられており、杉浦と辻希美のツーショットも公開された。杉浦は「みんなでワイワイなお正月」とつづっている。
ベテラン俳優に元おニャン子も、豪華おせちを手作り！
■梅沢富美男
梅沢富美男は「新年明けましておめでとうございます！ 今年のお節も良い出来です！」と自信を覗かせ、お節を紹介しているショットを公開。煮しめや数の子、黒豆、大きな伊勢海老、栗きんとん、かまぼこなど定番のメニューが並んだ。梅澤は「2026年もチャレンジ精神を忘れずに頑張ります！ 本年もよろしくお願いいたします！」と意気込んだ。
梅澤の投稿には「素晴らしいお節料理ですね」「豪華なおせち料理」「美味しそうです」「愛情たっぷり」「豪華な手作りおせち素晴らしいです」などの反響が集まった。
■渡辺美奈代
歌手の渡辺美奈代は「2026年我が家の御節」と添え、飾り切りがされた煮しめ、美しい盛り付けをされた黒豆や数の子、かまぼこ、海老、栗きんとんなどを公開。色とりどりで豪華なおせち料理を投稿した。渡辺は「2026年 ＃今年も宜しくお願い致します ＃御節」とハッシュタグも使用しながらつづった。
ファンからは「おせち美味しそうです」「いつも素敵な料理を見るのを楽しみにしています」「飾り切りもとても可愛いです」「盛り付けがとてもきれいで素敵なおせちですね」「素敵なおせち料理にビックリ」などの声が寄せられている。
■桃井かおり
女優の桃井かおりは「今年もどうかいい年になりますように 心込めて の家おせち」と添え、おせち料理を公開。美しい盛り付けとテーブルコーディネートも特徴的だ。桃井は「さつまいものキントン 山芋のキムチ、竹の子山椒煮、鮭昆布巻き、ピリ辛蓮根がお手製」と説明し「頂いた数の子、イクラ、蒲鉾、手つき餅はマストな元旦なり」とつづった。
コメント欄には「素敵なお重とお祝い膳ですね」「和の素晴らしさを感じます」「ステキ過ぎて見惚れた」「綺麗なお節料理」「お洒落」などの反響が集まった。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
「杉浦太陽」インスタグラム（@sugiurataiyou_official）
「梅沢富美男」インスタグラム（@tomioumezawa）
「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
「桃井かおり」インスタグラム（@kaori_momoi）
