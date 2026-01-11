【ZARAのグリーン】がセンス良い！ 40・50代が狙いたい♡「シャレ見えトップス」

今シーズン注目のカラーとして気になるのがグリーン。着こなしの鮮度を上げてくれる一方で「派手になり過ぎないか心配」と感じている40・50代におすすめしたいのが【ZARA（ザラ）】のグリーントップス。どれも派手すぎずほどよい華やかさで、ミドル世代がおしゃれに見えるデザインが揃っています。カラーアイテムをセンスよく取り入れたい人は、ぜひチェックしてみて。

着こなしの幅を広げるラウンドヘムのベスト

【ZARA】「ウールオーバーサイズアシメトリーヘムベスト」\7,990（税込）

中に着るアイテム次第で、さまざまな表情を楽しめるベスト。落ち着いたグリーンは大人コーデになじみやすく、さりげなくトレンド感も与えてくれそう。身体のラインを拾わないゆとりのあるシルエットで、体型カバーと抜け感を両立。裾がラウンドカットになっており、インナーとのレイヤードが自然とこなれて見えるのも嬉しいポイントです。

ペプラムシルエットも落ち着いたグリーンで大人仕様に

【ZARA】「ペプラムリブニットカーディガン」\6,590（税込）

ペプラムシルエットがフェミニンな印象のリブニットカーディガン。可愛らしいデザインながら、渋みのあるグリーンで大人らしいシックな雰囲気です。詰まり気味のクルーネックを採用し、きちんと感と品のよさをキープ。ワイドパンツと合わせれば、ミドル世代にちょうどいい甘さの大人カジュアルが完成しそう。

ざっくりした編地とボックスシルエットが大人の余裕を演出

【ZARA】「ストレートニットセーター」\3,950（税込・セール価格）

ナチュラルな雰囲気のくすみグリーンが、おしゃれ見えを叶えてくれそうなセーター。ざっくりとした編地と直線的なシルエットがカジュアルな印象で、気負わずに着こなしやすい一枚です。ゆとりのある身幅と肩落ちデザインが、大人ならではのリラックス感を演出。カットソーとデニムパンツを合わせるだけで、シンプルながらもこなれた休日スタイルに仕上がりそう。

大胆なアーガイル柄もシックな配色なら大人っぽい

【ZARA】「アーガイルニットセーター」\6,590（税込）

秋冬ムードをぐっと高めてくれる、アーガイル柄のセーター。浅めのVネックが顔まわりに抜け感を与え、上品さもキープ。シックな配色で、大柄でも派手になりすぎないのが魅力です。定番柄にひとひねりくわえたデザインは、ミドル世代にちょうどいい着映え感を演出。冬コーデのマンネリ解消にも頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S