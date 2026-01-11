PSYCHIC FEVER、ドラマ『仮面の忍者 赤影』第2期OP曲「Run It Back」を配信リリース
PSYCHIC FEVERの2026年第一弾シングル「Run It Back」が、1月16日(金)に配信リリースされることが決定した。
本作は前作「SWISH DAT」に引き続き、テレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者 赤影』の新オープニングテーマ曲として書き下ろされた楽曲。ドラマでは1月25日(日)放送の第11話から起用される。
物語の世界観に寄り添う形をとった本楽曲は、戦国の世を舞台に宿命や葛藤と向き合いながらも、それぞれの想いを胸に前へ進もうとする登場人物たちの姿を、力強いサウンドとエモーショナルなリリックで描き出している。作詞にはPSYCHIC FEVERのメンバーであるJIMMYも参加。ビートを手がけたのは、BAD HOP、OZworldなどへの楽曲提供、ABEMA番組『RAPSTAR 2025』のCAMP BEATでも注目を集めるビートメイカー Fouxだ。
PSYCHIC FEVERは今作リリースの後、4月より日本ツアー＜THE ROOTS＞を開催する。夏には4年ぶり2枚目となるアルバムのリリースも決定しており、アルバムを引っ提げてのワールドツアー開催も発表されている。
■デジタルシングル「Run It Back」
2026年1月16日(金) 配信スタート
https://psychicfever.lnk.to/RunItBack
＜タイアップ情報＞
TV朝日『仮面の忍者 赤影』
【毎週日曜日】深夜0時10分〜0時40分
※一部地域を除く
■あらすじ
織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に《金目教（きんめきょう）》という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は《金目教》の実態を秘密裏に探るため《仮面の忍者》を頼ることに…。
忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて《仮面の忍者 赤影》として立ち上がる物語が幕を開ける。
■スタッフ
(原作) 横山光輝 (「仮面の忍者 赤影」)
(脚本) 渡辺雄介
(総監督・監督) 三池崇史
(ゼネラルプロデューサー) 横地郁英 (テレビ朝日)
(協力プロデューサー) 服部宣之 (テレビ朝日)
(プロデューサー) 大内 萌(テレビ朝日)、秋山貴人(テレビ朝日)、栗生一馬(東映)、
石粼宏哉(東映)、瀧島南美(東映)、坂 美佐子(OLM)
(制作プロダクション) 東映京都撮影所、OLM
(制作) テレビ朝日、東映
■リンク
ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/
X：https://x.com/akakage_tvasahi/
Instagram：https://www.instagram.com/akakage_ex
TikTok：https://www.tiktok.com/@akakage_ex
■＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞
大阪・Zepp Osaka Bayside
2026年4月9日(木) 開場17:30/開演18:30
東京・Zepp Haneda (TOKYO)
2026年4月15日(水) 開場17:30/開演18:30
愛知 ・Zepp Nagoya
2026年4月22日(水) 開場17:30/開演18:30
福岡 ・Zepp Fukuoka
2026年4月24日(金) 開場17:30/開演18:30
宮城 ・SENDAI GIGS
2026年4月29日(水・祝) 開場15:00/開演16:00
■チケット料金
全自由：\9,900 (チケット代 \9,000＋税)
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途
【詳細はこちら】
https://pcf.exfamily.jp/s/ldh08/news/detail/11078
関連リンク
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルX
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルInstagram
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルTikTok