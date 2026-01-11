PSYCHIC FEVERの2026年第一弾シングル「Run It Back」が、1月16日(金)に配信リリースされることが決定した。

本作は前作「SWISH DAT」に引き続き、テレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者 赤影』の新オープニングテーマ曲として書き下ろされた楽曲。ドラマでは1月25日(日)放送の第11話から起用される。

物語の世界観に寄り添う形をとった本楽曲は、戦国の世を舞台に宿命や葛藤と向き合いながらも、それぞれの想いを胸に前へ進もうとする登場人物たちの姿を、力強いサウンドとエモーショナルなリリックで描き出している。作詞にはPSYCHIC FEVERのメンバーであるJIMMYも参加。ビートを手がけたのは、BAD HOP、OZworldなどへの楽曲提供、ABEMA番組『RAPSTAR 2025』のCAMP BEATでも注目を集めるビートメイカー Fouxだ。

PSYCHIC FEVERは今作リリースの後、4月より日本ツアー＜THE ROOTS＞を開催する。夏には4年ぶり2枚目となるアルバムのリリースも決定しており、アルバムを引っ提げてのワールドツアー開催も発表されている。

■デジタルシングル「Run It Back」

2026年1月16日(金) 配信スタート

https://psychicfever.lnk.to/RunItBack

TV朝日『仮面の忍者 赤影』

【毎週日曜日】深夜0時10分〜0時40分

※一部地域を除く ■あらすじ

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に《金目教（きんめきょう）》という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は《金目教》の実態を秘密裏に探るため《仮面の忍者》を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて《仮面の忍者 赤影》として立ち上がる物語が幕を開ける。 ■スタッフ

(原作) 横山光輝 (「仮面の忍者 赤影」)

(脚本) 渡辺雄介

(総監督・監督) 三池崇史

(ゼネラルプロデューサー) 横地郁英 (テレビ朝日)

(協力プロデューサー) 服部宣之 (テレビ朝日)

(プロデューサー) 大内 萌(テレビ朝日)、秋山貴人(テレビ朝日)、栗生一馬(東映)、

石粼宏哉(東映)、瀧島南美(東映)、坂 美佐子(OLM)

(制作プロダクション) 東映京都撮影所、OLM

(制作) テレビ朝日、東映 ■リンク

■＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞ 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年4月9日(木) 開場17:30/開演18:30 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

2026年4月15日(水) 開場17:30/開演18:30 愛知 ・Zepp Nagoya

2026年4月22日(水) 開場17:30/開演18:30 福岡 ・Zepp Fukuoka

2026年4月24日(金) 開場17:30/開演18:30 宮城 ・SENDAI GIGS

2026年4月29日(水・祝) 開場15:00/開演16:00 ■チケット料金

全自由：\9,900 (チケット代 \9,000＋税)

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途

