ブラッドリー・クーパー（51）が、ネット上で広がる整形疑惑について改めて否定した。ブラッドリーは、最近は街中でも自身の顔について声をかけられることがあると明かしている。



ジェイソン・ベイトマン、ショーン・ヘイズ、ウィル・アーネットがホストをつとめるポッドキャスト「Smartless」に出演した際、ブラッドリーは「ここ数週間で何人かに『最近いい感じだね！』って言われたよ」と苦笑気味にコメント。



これにウィルが「本当に腹が立つんだよ。みんな勝手に知ったようなことを言うし、ネットのくだらない噂を真に受けるんだから」と応じ、整形説への苛立ちをにじませた。



ウィルは「ブラッドリーについて『誰も知らないこと』を教えて」と聞かれたことがあるそうで、「言おうと思ったんだ。みんなが言ってる『ブラッドリーは整形した』って話。でも本当はしてないんだよ。もちろんしてない！」と強調した。



「アリー／スター誕生」などで知られ、2023年末からジジ・ハディッドと交際中のブラッドリーだが、噂については軽く受け流しつつ、事実無根であることをはっきり示した形だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）