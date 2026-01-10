トヨタ自動車株式会社は、欧州における研究開発拠点「TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH」の社名を、2026年1月7日付で「TOYOTA RACING GmbH」へ変更したと発表した。

これに伴い、同社は新ブランド「TOYOTA RACING」としてFIA世界耐久選手権（WEC）2026年シーズンに参戦し、改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」を投入予定。今後は先端技術開発と並行し、モータースポーツを通じた技術革新と人材育成を加速させる方針である。

トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）並びにTOYOTA RACING GmbHは、2026年1月7日よりトヨタの欧州研究開発拠点および子会社である「TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH」（ドイツ・ケルン）を「TOYOTA RACING GmbH」へと社名を変更しました。

TOYOTA RACING GmbHは、モータースポーツの先端技術を通じて、長期的にトヨタの技術開発を支える基盤を強化してまいります。

加えて、2016年から2025年まで、「TOYOTA GAZOO Racing」として参戦してきたFIA世界耐久選手権（WEC）に、2026年シーズンからは新ブランド「TOYOTA RACING」として臨み、改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」を投入します。

一方、GAZOO Racing（GR）はFIA世界ラリー選手権（WRC）への参戦や、GR YARIS Rally2、GR Supra GT4によるカスタマーモータースポーツなどの活動を通じて、お客様とトヨタ製品の絆をさらに深めてまいります。またTOYOTA RACING GmbHとしては、引き続きGRの活動をラリー車両へのエンジン供給、GT4車両生産などをサポートします。今後も過酷な競争環境の中でクルマと人を鍛える、市販車を用いたトヨタのモータースポーツ活動を推進していきます。

TOYOTA RACING GmbHは、クルマの先端技術への貢献を加速し、モータースポーツの魅力を広げ、新しいファンやパートナーと共に未来を創造してまいります。オフィシャルWEB http://www.toyota-racing.com/TOYOTA RACING メディアサイト http://www.toyota-racing-newsroom.com/Facebook（日本語アカウント） https://www.facebook.com/ToyotaRacing.JPX（日本語アカウント） https://x.com/ToyotaRacing_JP

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社