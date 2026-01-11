アヤックスのグリム暫定監督が冨安の状況を語った

オランダ1部アヤックスに加入した日本代表DF冨安健洋のデビューに関し、現地で注目が集まっている。

現地時間1月11日に行われるテルスター戦に向けた記者会見で、フレッド・グリム暫定監督は「彼は非常にプロフェッショナルな印象を与えている」と評価した。現地メディア「Voetbal International」が報じている。

冨安は昨年12月16日、アヤックスとシーズン終了までの契約を締結。現在の状況について、指揮官は「少しずつ回復しています。毎日、彼の反応を見なければなりませんが、それには時間がかかるでしょう」と語っており、現時点での試合起用には慎重な姿勢を崩していない。

復帰に向けた取り組みについてグリム監督は「復帰にはしっかりとしたリハビリが必要だが、非常にうまく、そして真剣に受け止めている。そして、これまでトレーニングした小さな部分では、とにかく良い印象を与えている」と評価。アーセナルやボローニャでの経験を持つDFとして、信頼を寄せている様子がうかがえる。

実際のデビュー時期は不透明なままだ。「冨安がいつ試合に出場できるのかは、まだ疑問符が付く」と慎重な見解を示しながらも、「毎日改善が見られれば、状況はすぐに好転するだろう。そうすれば、彼は我々のために多くの試合に出場できると思う」と、ポジティブな期待も口にしている。

冨安はすでにチーム練習に合流。一部メニューはまだこなせていないものの、復帰のステップを着実に踏んでいる。次戦となる11日のテルスター戦での出場は見送られる見込みだが、今後の試合での戦列復帰に向け、準備が進められている。（FOOTBALL ZONE編集部）