年末年始は故郷に帰省し、親族と交流する人も多いだろう。貴重なこのタイミングで“50代からの終活”を始めることが、人生100年時代を豊かに過ごす秘訣である。親を上手に巻き込み、実家＆墓じまいに先手を打とう。（前回から続く）

片づけに財産整理、医療や介護、葬儀の形式の選択に至るまで、じつに多岐にわたるのが終活だ。何から手をつけたら良いものか、途方に暮れる人も多いだろう。全体像を掴む上で活用したいのが、エンディングノートだ。



親子でエンディングノートに記入

「エンディングノートとは即ち“大人の母子手帳”です。デジタル化社会において母子手帳が重宝される理由は、重要な情報が1つの手帳で完結している点にあります。死後に遺された家族を困らせないためだけではなく、生きている間に周囲から支援を受け、前向きに生きるためにも、1冊にまとめることが重要なのです」（終活アドバイザーでファイナンシャルプランナーの山田静江氏）

物に対する執着を切り離す

巷に溢れるエンディングノートだが、「大変そう」と先送りにしてきた読者も多いことだろう。下の表は、山田氏が「絶対に必要な項目」のみを厳選し、チェックリスト形式でまとめたもの。家にあるノートに書き出して、自前のエンディングノートを作成できる。

「1度に完璧にする必要はなく、書きやすい項目から進めてOKです」

ポイントは“ヒト・モノ・カネ”の3つを網羅していること。

「ヒトは人間関係、モノは不動産や大切な物、カネが金融資産です」

チェックリストのうち、太字の項目が特に早めに記入しておきたい項目だ。

「まず、『個人情報』の項目として、親の本籍地や連絡先を書き込むところから始めます。『ネットの登録情報』には、親に何かあった時に代わりにログインできるよう、パスワードなども書き出してもらいましょう。そもそもパスワードを思い出せない人も多く、再設定が必要になるなど、これだけでも意外と手間がかかる。『金融機関の口座情報』には、口座名義や口座番号のほか、通帳の保管場所なども記しておきましょう。『債務』では、密かな借金がないかぜひとも確認しておきたいところです」

エンディングノートを書くのと同時に、早速取り掛かりたいのが、実家じまいである。

総務省の調査では、全国の空き家は900万2000戸と過去最多を更新中。総住宅数の約14％を占め、今後数十年にわたり増加が予測される。空き家の所有者の半数以上が「相続」により取得しており、所有者の3割は遠隔地に住んでいて、盗難被害や火災の原因となるケースも後を絶たない。

