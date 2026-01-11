米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は10日（日本時間11日）、カージナルスが救援右腕ライアン・スタネック投手（34）と1年350万ドル（約5億5300万円）で合意した契約について分析した。契約には2027年の600万ドル（9億4800万円）の球団オプションも含まれており、低リスクでの戦力補強と言える。

スタネックはメッツで不安定な1年半を過ごした後、環境を変えることになった。24年のトレード期限にマリナーズからメッツへ移籍し、レギュラーシーズン終盤は16回1/3で11失点と苦しんだが、高い奪三振率とポストシーズンでの好投が評価され、年俸450万ドル（約7億1100万円）で再契約を勝ち取った。

しかし昨季は期待に応えられず、5月と7月こそ安定したものの、それ以外の月は打ち込まれ、56イニングで防御率5.30。奪三振率22.7％はキャリアでもほぼ最低水準で、四球率も12.5％と制球難が目立った。

それでも素材は一級品だ。平均98.5マイル（約158.5キロ）の直球はMLBトップ15に入り、スライダーはプラス評価。スプリッターやスイーパーも操り、1球当たりの空振り率は今なおリーグ平均を上回る。経験豊富な終盤要員が少ないカージナルスにとって、スタネックは中継ぎを軸にクローザー起用の可能性も秘める存在。地元セントルイス出身という縁もあるが、復活すればシーズン途中のトレード価値も高まる。