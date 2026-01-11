『EIGHT-JAM』恒例企画『プロが選ぶ年間マイベスト10』発表 川谷絵音「こういうバンドがやりたかった」
5人組グループ・SUPER EIGHTがMCを務めるテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAM』（毎週日曜 後11：15）2026年1回目となる11日の放送では、いしわたり淳治、蔦谷好位置、川谷絵音ら第一線を走る音楽のプロが集結し、放送されるたびに音楽業界からも注視されている年始恒例の名物企画『プロが選ぶ年間マイベスト10』の最新版を届ける。
【番組カット】トークを繰り広げるSUPER EIGHT＆古田新太ら
2016年から始まった本企画では毎回、音楽のプロたちが前年にリリース＆話題になった曲の中から、独自目線でベスト10を選出。選者たちのマニアックで鋭い感性が生かされた独自ランキングには、人気アーティストたちの大ヒット曲はもちろんのこと、まさに今来つつあるネクストブレイク候補も多数ランクイン。
過去には大ブレイク前のあいみょんやOfficial髭男dism、さらにVaundyや藤井風、Omoinotakeもいち早く紹介するなど、次々と先見の明を発揮し、話題を呼んでいる。
もちろん、2025年を振り返る今回も、名だたる選者たちが集合。作詞家／歌詞プロデューサー・いしわたり、音楽プロデューサー・蔦谷、そして川谷と本企画の常連である3人が“全身全霊で作成した独自ランキング”を発表する。
音楽生成AIツールもめきめきと進化し、どこまでも縦横無尽の広がりを見せた2025年のミュージック・シーン。そんな中、選者たちが目をつけたマイベスト曲もまさに百花繚乱――すでに第一線で活躍しているアーティストの新たな一面がさく裂する名曲や、彗星のごとく現れたアーティストの曲が続々とランクインする。
中には、いしわたりが「得体の知れない将来性を感じます」と畏怖の念すら抱いた新星や、蔦谷が「2025年で最も衝撃を受けた音楽」と絶賛する異次元の名曲、さらに川谷が「こういうバンドがやりたかった。僕が目指していた音」と共鳴しまくった強烈なサウンドも。
はたして、３人の選者はそれぞれ、どんな10曲を厳選するのか。今年も予測不能な衝撃の連続――SUPER EIGHTや支配人の古田新太、ゲストの山崎弘也（アンタッチャブル）＆ホラン千秋も「うわぁ！」と声を上げるほど圧倒された、唯一無二の無双ランキングが明らかになる。
