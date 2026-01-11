チェルシー、ロシニアー新監督の“初陣”を完勝で飾る！ チャールトンを5発撃破でFA杯4回戦進出
FAカップ3回戦が10日に行われ、チャールトン（2部）とチェルシーが対戦した。
3回戦からはチャンピオンシップおよびプレミアリーグのクラブが登場するFAカップ。今月1日にエンツォ・マレスカ前監督との契約解除を発表したチェルシーは、この試合がリアム・ロシニアー新監督の“初陣”となる。ストラスブールからやってきた41歳の指揮官の下、不振からの脱却を図る。
試合は立ち上がりからチェルシーが主導権を握り、前半アディショナルタイムにスコアを動かす。ポゼッションで相手をペナルティエリア周辺に押し込みつつ、細かくパスを繋ぎながら攻撃の糸口を探る。アンドレイ・サントスが右足に持ち替えてクロスを送ると、相手のクリアがボックス内の左へ。こぼれ球をヨレル・ハトが豪快なボレーシュートで打ち抜き、アウェイチームが先制した。
さらに50分、チェルシーのジェイミー・バイノー・ギッテンスがドリブルで右サイドを突破。相手選手に倒され、深いエリアでフリーキックを獲得する。キッカーを務めたファクンド・ブオナノッテが左足でクロスを入れると、インスイングのボールをトシン・アダラビオヨがヘディング。ニアで逸らしたボールがネットを揺らし、チェルシーが追加点を挙げた。
対するチャールトンも、57分に意地を見せる。左サイドでコーナーキックを得ると、ゴール手前に飛んだボールをロイド・ジョーンズが頭で叩く。一度はGKフィリップ・ヨルゲンセンに防がれたものの、マイルズ・リーバーンが詰めて1点を返した。
それでも、62分に再びチェルシーがリードを広げる。自陣左サイドからアレハンドロ・ガルナチョがドリブルを開始し、スピードに乗りながら広大なスペースを前進。ボックス内でカットインすると、ペナルティエリア正面で待つブオナノッテに横パスを出す。ダイレクトで狙ったシュートはGKに弾かれたが、セカンドボールにマルク・ギウが反応。ワンタッチで押し込んで3点目を決めた。
結局、後半アディショナルタイムにもチェルシーが2点を加え、5−1で勝利。3回戦突破を決めた。4回戦は来月14日の週に開催される。
【スコア】
チャールトン 1−5 チェルシー
【得点者】
0−1 45＋4分 ヨレル・ハト（チェルシー）
0−2 50分 トシン・アダラビオヨ（チェルシー）
1−2 57分 マイルズ・リーバーン（チャールトン）
1−3 62分 マルク・ギウ（チェルシー）
1−4 90＋1分 ペドロ・ネト（チェルシー）
1−5 90＋4分 エンソ・フェルナンデス（PK／チェルシー）
