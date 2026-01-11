初競りで史上最高値の「大間まぐろ」は本当に”日本一”か!?…専門業者が語る”個体ごとに大きく違う”マグロの評価ポイント

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第35回

『新春恒例「マグロの初競り」のウラ話…5年連続で“一番マグロ”を競り落としたオノデラグループがタッグを組む"神様”の正体』より続く。

マグロの価値はどこも大差ない

ただ、そうした唯一無二の「大間まぐろ」の評価に、異論を唱えるマグロ専門業者もいる。長年マグロ漁師を経験し、築地場外市場で鮮魚店「ミヤコ」を営む石村為則社長は、「津軽海峡や太平洋にしても、大間の漁師が獲った津軽海峡などのマグロは、ほかの漁協の漁師も獲っている。マグロの価値はどこも大差ないよ」と話す。

豊洲市場でも、初競りを除いた通常の競りでは、青森県の三厩港や大畑港、奥戸港、それに北海道の戸井港などから運ばれたマグロが、大間産以上の値を付けることもしばしば。これらの上マグロは同じような海域で獲られているのだ。

さらに豊洲のマグロの競り人は、こう付け加える。「確かに数十年前までは、揚がったマグロの活締めや、内臓を取って氷を詰める鮮度維持への処理は、大間が群を抜いて素晴らしかった。しかし、今はほかの港でもマグロをうまく、かつ迅速に処理するようになっている」

初競り一番マグロの代名詞ともなっている大間のマグロだが、元マグロ漁師の石村社長が言うように、豊洲で常に1番の評価を受けているわけではない。津軽海峡で獲ったマグロが揚がる漁港だけでなく、「八戸港や宮城県の気仙沼港、千葉の勝浦港のマグロが、大間より高値を付ける日もある」と、豊洲市場の関係者は指摘する。

マグロの価値はそれぞれ

マグロは個体差が大きく、1本1本身質に違いがある。豊洲市場では、ブリやイワシやサバ、アジといった鮮魚については、同じ漁船で同じ日に揚がった魚であれば、マグロほどの違いがない。そのため競り取引ではなく、相対取引で値決めをしている。

これに対しクロマグロは、たとえ津軽海峡で漁獲されて、同じ日に大間に揚がったとしても、魚体のふっくら感やトロの部分の脂の乗り具合、赤身の鮮やかさ、うま味、身のしっとり感など、個体ごとに大きな違いが出ることが少なくない。寿司店などの好みに合わせ、仲卸がじっくり品定めして評価し、競り落とす。

ここでちょっと付け加えておくが、マグロは単に脂が乗っていればいいというわけではない。赤身好きな人にとっては、トロの価値観は通用しない。さらに赤身の好みは人それぞれである。

豊洲仲卸によると、「色合いがきれいで鮮明な赤身が好きな人や、少々色がくすんでいる赤身を好む人がいたり、赤身の甘みを重視したりする人もいるので、（仲卸でマグロを仕入れる）寿司職人は、店にとって大切な客が求めるマグロがどれか、見極めながら買っていく」と説明する。

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

