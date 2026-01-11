非道すぎる万歳コールからから始まった「白鵬の孤独」…3.11巡回慰問で平成の大横綱が開いた「悟り」とは

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『白鵬は、なぜ退職に追い込まれたのか…白鵬を悪役に転落させた相撲ファンの「非道すぎる万歳コール」』より続く。

｢日本の魂」としての孤独

「万歳コール」から、白鵬の孤独が始まったように思う。

だが、白鵬は大鵬の持つ史上最多優勝記録へとひた走っていく。「万歳コール」の1年後、そのときが来た。

相撲担当記者は、毎朝の稽古取材で次の本場所に向けた力士の調子を推し量り、稽古後に力士と交わす言葉を「裏エピソード」として記事に盛り込んでいく。

秋風が吹き始めたころだった。その日、宮城野部屋の朝稽古を取材したのは私一人だった。稽古後、白鵬からじっくりと話を聞いた。白鵬は、こんな言葉を口にした。

「横綱とは、日本の魂なのではないか」

半年後、この言葉を白鵬が再び語る時が来る。

東日本大震災後、相撲協会は被災地を巡回慰問した。急ごしらえの土俵で横綱土俵入りを務め続けた白鵬に、そのときの思いを尋ねた。そして、大鵬の優勝記録に並んだとき、私はこんな記事を書いた。

◇

2014年11月24日付、朝日新聞朝刊社会面

大横綱・大鵬から「鵬」の一字をもらった白鵬が、大鵬の持つ32度の最多優勝という同じ高みに上り詰め、肩を並べた。

白鵬はいま、横綱としての自身をこう表現する。「綱の責任を背負い続けることで、私自身が成長させてもらっていると思う」

最大の転機が、自身の26度目の誕生日だった。八百長事件で春場所の中止が決まっていた、2011年3月11日。それ以前から不祥事が続いた大相撲を嘆き、白鵬は投げやり気味にこう言った。「もう、引退するんじゃないか」。その数時間後、東日本大震災が起きた。

3ヵ月後、日本相撲協会は東北の被災地を巡回慰問した。「大地を鎮める」とされる、横綱の四股。「よいしょ」のかけ声。そのとき、土俵入りでせり上がる白鵬の目に、何十人もの被災者の姿が飛び込んだ。

家を、街を、親を、子を失った人たちが、避難所で無慈悲な労苦を背負わされている人たちが、自分を、拝んでいた。

「生涯、忘れられない」と語る光景だった。

瞬間、自問したという。

横綱とは、何か--。

「横綱とは、日本の魂なのではないか。私は、日本の魂でなければならないのではないか」

以来、「横綱として、いかに生きるか」を自らに問いかけ続けている。

常にその手本としているのが、「角界の父」と慕う大鵬だ。大鵬も白鵬を「私に似ている」と息子のようにかわいがった。生前こう語っていた。「白鵬なら私の優勝回数を超えられる」

昨年1月。初場所5日目の朝、体調を崩した大鵬を白鵬が自宅に見舞った。同じ高みである「優勝32度」への志を伝える白鵬に、大鵬はこう言った。「努力次第だよ。そのかわり、いい加減なことはするな」。それが遺言となった。2日後、大鵬が亡くなった。

あれから8度の優勝を重ねた白鵬は場所前、「32度目」への思いを問われ、こう語った。

「大鵬親方との約束です」

32度目の表彰式で、あの「魂」という言葉を口にした。「この国の魂と、相撲の神様が認めてくれたから、この結果があると思います」

大鵬との約束を、いま果たした。

◇

大鵬を、超えて

白鵬は続く15年初場所も制覇し、大鵬の優勝記録を塗り替えた。千秋楽を待たずに優勝を決める圧倒的な強さだった。

その際に書いた記事もご覧いただきたい。

◇

2015年1月24日付、同朝刊社会面

大鵬を、超えた。

でも、支度部屋で喜びは語らなかった。「まだ終わっていませんから」

大記録に向かう白鵬が昨夏、こう漏らした。「失った夢と、残っている夢があります」。

「失った夢」とは、双葉山の69連勝だ。「もう一度頑張る」と口で言い続けてはいるが、もはやかなわないことは、「自分が一番よく分かっていますよ」と話していた。

残った夢が、大鵬超えだった。白鵬は「禅問答」のように、こう語った。

「大鵬さんを超えることで、大鵬さんと一緒になっていくような気がする」

この言葉の裏に、一昨年の九州場所14日目の、ある出来事がある。

その日、白鵬は稀勢の里との真っ向勝負に敗れた。瞬間、会場の福岡国際センター内に、観客の「万歳」の大合唱がこだました。師匠の宮城野親方（元幕内竹葉山）によると、翌日の千秋楽の朝、白鵬は稽古場に下りなかった。ちゃんこも口にせず、こう漏らしたという。「自分がやってきたことは何だったのか」

暴力団の観戦問題に野球賭博事件、さらに八百長問題と不祥事が続き、ファンに見放された4年前。勝ち続けることで、大相撲の歴史と伝統と文化と誇りを白鵬が守った。それなのに……。「万歳」の大合唱にふさぎ込んだ。

時間をおいて、白鵬に尋ねた。その時の心境を、白鵬はこう語った。「外国人では、やはりダメなのか」と。でも、白鵬は一つの言葉にたどりついた。

1939年1月15日。双葉山の連勝を69で止めた安藝ノ海に、師匠の出羽海親方が語ったとされる言葉だ。「勝って騒がれるのではなく、負けて騒がれる力士になりなさい」

白鵬は、こんな思いに至った。「双葉山関も大鵬関も、負けて騒がれる力士だった。私は、そこにたどり着いたのではないか」

以来、目指しているものがある。それは、大横綱にしか味わえない孤独だ。

双葉山は前人未到の連勝を重ねることで、誰も理解できない重圧や孤独と戦った。大鵬は双葉山の優勝12度を超えた瞬間から、同じものを背負い続けた。白鵬は、大鵬を超えることで自分もそれに触れることができると信じている。そして、大鵬を超えることが、父と慕った大鵬への「恩返し」だと信じている。

いま、大鵬を超えた。白鵬が求め続けていた、双葉山と大鵬しか味わった者のいない孤独にたどり着いた。

◇

