コミュニケーションの達人が気にかけているのは、会話の中身、だけではない。2万人以上の「人間関係の悩み」と向き合ってきた、心理カウンセラーの大野萌子さんは「もっとも大事なのは相手に緊張を強いる人にならないこと」だと語る。著書『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』（アスコム）より、一部を紹介する――。

■「怒ってる？」とよく聞かれる人は要注意

コミュニケーションにおける大きな問題は、対峙した相手を「不安にさせている」「緊張させている」という点です。

会話の際の無表情・無反応な応対は、相手に「何を感じているのか、考えているのかわからない」と不安や緊張、恐れる気持ちを生じさせます。

また、こんなふうに聞かれたことがあるなら、要注意です。

「あの、もしかして何か怒ってます……？」

特に機嫌が悪いわけでも怒っているわけでもないのに、よく「怒ってる？」と聞かれる方。

それはもしかしたら、表情があまりにも乏しいために無表情に見えて、「感じが悪い人」になっている可能性があります。

■「無表情」が最も感じが悪い

人の印象の9割は、“表情や声のトーン”などの、言葉以外の情報で決まると言われています。

そうなると、コミュニケーションを取る際に「感じがいい人」という印象を与えたい場合、まず避けるべきなのは、「無表情」でいることです。

もしあなたがしょっちゅう「怒ってる？」「機嫌悪い？」などと聞かれるのなら、それはあなたが会話の際に無表情すぎるから、という可能性が高いのです。

感じがいいかどうか、それとも感じが悪いか。それを分ける大きな理由の一つが「感情が見えるかどうか」ということ。人間は、対峙している相手が「何を考えているかわからない」ということに、最も恐怖や不安を覚えます。

例えば、会議や商談の場で、黙って何も発言せず、表情も変えず、少しも動かない人がいたら、対峙している人はどう感じるでしょうか。

■コミュニケーションで最重要なのは安心感

恐怖とまではいかずとも、「何を考えているんだろう？ こちらの発言内容が気に入らないのだろうか」など、感情がわからないので不安を覚えると思います。

不安を与えている時点で、あなたは「感じが悪い人」になりかけています。

つまり、リアクションや表情は、相手に自身の感情を伝えるツールなのです。

「感じがいい人」は、言葉を発していなくても自然と会話の最中に非言語のリアクションを取っています。ですから相手は無意識にも安心感を覚え、話がしやすくなり、「感じがいい人」だと認識するのです。

「感じがいい人」とは、コミュニケーションの際に相手に「安心感」を与えられる人、と言えるのです。

相手に対して、「安心感」を与える簡単な方法があります。それが「自己開示」です。

あなたは初対面の人に、プライベートなことをどのくらい話しますか？ 仕事で出会った人か、プライベートで会った人かなど、シチュエーションや相手との距離感はさまざまだと思いますが、「そんな初対面の人にはプライベートなことなんてひとつも話さないですよ」という方が多いかもしれませんね。

■自分のちょっとした失敗談がおすすめ

ですが実は、「感じがいい人」は相手が初対面の人でも、ちょっとしたプライベートな情報を話し、自己開示をしていることが多いのです。

なぜ、自己開示で感じがよくなるかと言えば、やはり「安心」できるからです。自分が何を考え、どんな人間なのか、それをこちらから先に示すことです。

その場合、自分のちょっとした失敗談などがおすすめです。

その人の苦手なものや、失敗してしまった経験がちょっと垣間見られると、その人の人間性が単一なものから、「そんな面もあるんだ」と広がるのと同時に、「そんな部分があることを、私に明かしてくれるんだ」という驚きも生まれます。何より、自分の弱みを見せる相手であれば、攻撃的な態度をとらないし、警戒も解かれます。

すると、たとえ初対面でもぐっと親しみを覚え、少し距離感が縮まったように感じると思います。

プライベートの自己開示といっても、深刻なトラブルの話や過去のトラウマ、家庭の事情などを話すというわけではありません。関係性の浅い人に、急にそんな深刻な話をされたら、それはもちろん聞いた側は、かえって警戒してしまうと思います。

■鉄板ネタは「好きな食べ物の話」

また、失敗談でなくても、「犬が大好き」「地元が近い」「同じパン屋を利用していた」など、その自己開示の中に何か共通項が見えると、安心感や親近感が生まれ、「感じがいい人だな」という印象を受けます。

自己開示をしましょうと言われても、自分に自信が持てない人は、いざ話そうと思うとどこまでのことを話せばいいのかの塩梅がわからず、もごもごと口ごもってしまうかもしれません。

「こんなことを言ったら笑われるかも」「この俳優を好きだと言ったら引かれちゃうかも」など、勝手に先走ったシミュレーションをしてしまい、結局言えない、という状況になりがちかもしれませんね。

自己開示をそんなに壮大なことととらえなくて大丈夫。ライトな内容でよいのです。

特に、好きな食べ物の話などは、話しやすく共感を生みやすい鉄板ネタといえるでしょう。

「実はゴディバよりロッテのチョコのほうが好きなんですよね」

「きのこの山とたけのこの里、どっち派ですか？ 私は断然きのこなんです」

「セブン‐イレブンとファミリーマート、どっちをよく使います？ 私はセブン派なんですよ」

といった、皆がわかるような日常の中にあるものの話でOKです。

そういった趣味嗜好を率直に言葉にするだけでも、共通項が見つかったり、もし反対の意見だった場合は、「どんなところがお好きなんですか？」と、さらに話を広げるきっかけに使えばいいのです。

■名刺のデザインや相手の名前などで練習する

それでも言いづらいという人は、少しずつ練習していきましょう。

大野萌子『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』（アスコム）

いきなり大きな話をするのではなく、単純なことから開示してみましょう。

失敗談がすぐ思い出せなければ、その場にある飲み物や食器、相手のファッションや持ち物などを見て、いいなと思うものがあればそれを伝えてみましょう。

ビジネスシーンであれば、名刺のデザインや相手の名前などについて話すこともできます。

今までしていなかったことをするのですから、トレーニングが必要なのは当然。いきなり完璧な「感じがいい人」を目指すのではなく、行きつ戻りつしながら階段を一段ずつ上っていけばいいのです。

もし失敗することがあっても、たった一度で「やっぱりダメだ」とあきらめてしまわないでください。

コミュニケーションはある意味トレーニングなので、場数を踏めば踏むほど「感じがいい人」に近づいていきます。

大野 萌子（おおの・もえこ）

公認心理師、2級キャリアコンサルティング技能士

一般社団法人日本メンタルアップ支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定機関）代表理事、産業カウンセラー。法政大学卒。企業内カウンセラーとしての長年の現場経験を生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーション、ストレスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛省、文部科学省などの官公庁をはじめ、大手企業、大学、医療機関などで講演・研修を行う。著書に『よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑』（サンマーク出版）、『好かれる人の神対応 嫌われる人の塩対応』（幻冬舎）『「かまってちゃん」社員の上手なかまい方』（ディスカヴァー携書）、『電話恐怖症』（朝日新書）などがある。

（公認心理師、2級キャリアコンサルティング技能士 大野 萌子）