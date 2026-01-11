【ばけばけ】NHK朝ドラの小泉八雲が「複雑すぎる胸の内」を著した…「外国人」と「日本人」のはざまで見たものとは

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

西洋人を恐怖とともに細かく観察する日本人のまなざし

「ある保守主義者」（『心』所収）は、幕末から明治という変動の時代を生きた、ひとりの青年の物語である。モデルとされる雨森信成（あまもりのぶしげ、1858〜1906）は、横浜・グランドホテルのミッチェル・マクドナルドの紹介で八雲と知り合い、貴重な資料を提供。『心』は雨森に献呈されている。

侍（さむらい）としての厳しい教育を受けた「ある保守主義者」の主人公は、西洋文明に接して衝撃を受け、キリスト教に改宗するものの、欧米に渡って西洋世界を流転したのち、やがて日本に戻ってくる。そんな彼が若かった日のことである。

城下町にいた若い侍は、「実物の」西洋人を見る機会を得た。主（あるじ）が侍の子弟のために雇ったイギリス人外国人教師だった。藩兵に護衛されてやってきた。貴人として大切に遇するようにお布令が出たその外国人は、日本の版画に出てくるものたちほど醜くはなかった。外国人の一挙手一投足は、細かく観察された。

西洋人が頭の良い恐るべき動物であることは知れ渡っていたが、まったき人間であるとは一般にみなされていなかった。西洋人は人類よりも畜類に近いもののように思われていた。その体は奇妙な形をした毛むくじゃらで、その歯は人間の歯と違い、その内臓も特殊で、その道徳観は鬼のものである。当時、侍はともかく、一般庶民が外人に怖気（おじけ）づいたのは、肉体的な恐怖ゆえではなく、迷信から来た恐怖ゆえだった。日本人は農民といえども臆病だったためしはない。しかしあの当時の農民が外人に対して抱いた感情を理解するには、日中両国に共通する古くからの信仰についても多少知るところがなければならない。（「ある保守主義者」『心――日本の内面生活がこだまする暗示的諸編』平川祐弘訳、河出文庫、2024年）

異国人たちがまとっている服装は、彼らが人間ではないことを証明する部分を隠すため、工夫されたもののように思われた。新任のイギリス人教師は、まるで珍獣でも観察するときのようにこっそりと見られていた。彼が生徒から受けたのは、丁寧な態度だったが、生徒たちはじつはこんなふうに言いあっていた。

「あの肉の色を見ろ、柔かくて締（しま）りない！ あの首を一刀の下（もと）に刎（は）ねるのはいともたやすかろう」（同前）

「異人と混血」というふたつの側面を抱えて日本に暮らした八雲

いっぽうで八雲は、偶然出会った混血の少女に心を揺さぶられている。八雲の目の前に立っていた子どもが身にまとっているのは、ぼろぼろの日本の着物だった。しかし、その眼差しとおかっぱの明るい色の髪の毛は、日本のものだけではなかった。

別の――おそらく私と同じ――人種の亡霊がその青い花のような瞳を通して、私をみつめている。子供よ、ここはお前にとっては、実に不思議な遊び場だろうね。お前のその小さな心には、お前のまわりのこれらの物がいかにも不気味に、奇妙に映らないのだろうか。いや、違うのだね、お前に奇妙に見えるのは、この私だけなのだ。お前は、お前の前世も、お前の父親の世界も忘れてしまったのだから。 （「地蔵」牧野陽子訳、『神々の国の首都』平川祐弘編、講談社学術文庫、1990年）

八雲は、「異国の港町にいる貧しくも可愛い混血児よ」と、彼女に語りかける。お前は周りの死者たちとともにいるほうがいいかもしれない。この青空の柔らかな輝きよりも、未知の暗闇のほうがいいだろう。そこでなら心優しいお地蔵さまが面倒をみてくれる。大きな袂（たもと）にかくまい、あらゆる災いからお前を守り、そして影の世界の遊びを一緒に遊んでくださるだろう……。

「ある保守主義者」は、自身も含めた外国人にたいする日本人の異物を見るような視線で、「地蔵」のほうは自分と同じ、異国をさまよう「混血」への同情と憐憫（れんびん）の表われだろう。こんなふうに八雲は、異人と混血という、ふたつの側面を抱えながら日本に暮らしたのである。

