¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¼èºàÃæ¡×¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¡×
¸½ÃÏ»þ´Ö1·î3Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÝ¡¢Èà¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ì¸À¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÇ§¼±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
1·î5Æü¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ë½é½ÐÄî¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îºá¾õ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Ï¸½ºß¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤ÏÉÔÅö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¼¡²ó¸øÈ½¤Ï3·î17Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÅÅ·âÅª¤ÊºîÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¿ÈÊÁ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅÅ·âÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÆüÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÃæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¶¯¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï¤µ¤¾¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£´°Á´¤ËÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ
¤¹¤Ç¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Î1·î2Æü¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎË¬ÌäÃÄ¤¬¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¹Ô¤Ïî¹¾®û¡Ê¤¤å¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¡Ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÌäÂêÃ´ÅöÆÃÊÌÂåÉ½¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÁ°Æü¤ÎÆ°¤¤«¤é¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»öºîÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò°ìÀÚ¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹ÔÆ°¤Ï±£Ì©¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿ÆÌ©¤«¤Ä¿¼¤¤¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÀßÈ÷¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤ê¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸»º¤µ¤ì¤¿¸¶Ìý¤Î8³ä°Ê¾å¤¬Ãæ¹ñ¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·ÐºÑ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ëÀÐÌý»º¶È¤¬¤¤¤«¤ËÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¥å¡¼¥Ð´íµ¡¡×¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤
¤â¤¦°ìÅÀ¡¢º£¸å¤Î¸øÈ½¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËãÌôÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌ©Í¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥«¥¤¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËãÌô¤Î¼çÍ×¤ÊÃæ·ÑÃÏ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÎ®Æþ¤¹¤ëËãÌô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤¬¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¯¼£ÅªÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¼ï¤Î¡ÖËãÌôÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¤Ë¤Ï¡¢ËãÌô¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¼Â¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÌ©Í¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î´ØÍ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥«¥ë¥Æ¥ë¡ÊCartel of the Suns¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËãÌô¥Þ¥Õ¥£¥¢ÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤Ï¤³¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥«¥ë¥Æ¥ë¡×¤ò³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤ÎÁÈ¿¥¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ï¡¢ËãÌôËÐÌÇÀïÁè¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Î©¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËãÌôÌäÂê¤¬É½ÌÌ¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÎ¢Äí¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æµì¥½Ï¢¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥Ð¤ËÂÐ¤·¥¢¥á¥ê¥«¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¡Ö¥¥å¡¼¥Ð´íµ¡¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤Ë¤Ï¡¢ÆîÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¢£²ÔÆ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÃæ¹ñÀ½ËÉ¶õÌÖ¡×
¤Þ¤¿¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡ÖÆîÊÆºÇ¶¯¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëËÉ¶õÌÖ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ¨ÂÐ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡ÖF-22¡×¤ä¡ÖF-35¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
F-22¤¬¼ç¤ËÀ©¶õÀïÆ®¤òÃ´¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢F-35¤Ï¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤È¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ö¶õÈô¤ÖºîÀï¼¼¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾µ¡¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤ò¼«¹ñÎÎÅÚ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÆ°×¤Ë·âÄÆ¤Ç¤¤ë¤È¹ë¸ì¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¡ÖÆîÊÆºÇ¶¯¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¿ËÉ¶õÌÖ¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Î¹âÅÙ¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÅ»Ò²Ê³Øµ»½Ñ½¸ÃÄ¡ÊCETC¡Ë¤¬À½Â¤¤·¤¿3¼¡¸µ´Æ»ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¥é¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥À¡¼ÌÖ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À½¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñÀ½¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤ò´Þ¤à¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶õ¤«¤é¤ÎÀÜ¶á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥í¥·¥¢À½¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÌÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Þ·â¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÃæÏª¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ËÉ±ÒÂÎÀ©¤³¤½¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¸Ø¤ëËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎËÉ¶õÌÖ¤ÏÁ´¤¯²ÔÆ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºîÀï³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÏ²½¤µ¤ì¡¢ÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¤È²½¤·¤¿¡£
¢£µ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¡×
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÌÖ¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ÎÄã¤µ¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³ÆâÉô¤ÎÉåÇÔ¤ä¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³¤ÎÃéÀ¿¿´¤ÎÄã¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¿¥Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î¹â²Á¤ÊËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¼ÂÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÄÀÌÛ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï½Å¤¤¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ï¹â¤¯¤È¤â¡¢±¿ÍÑ¥½¥Õ¥È¤ä¼ÂÀï¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÅÅ»ÒÀïÇ½ÎÏ¡ÊEW¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·³¤ÎÉåÇÔ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³¤Ë¸«¤é¤ì¤¿ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀÈ¼åÀ¤¬¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¶áÇ¯¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡ÖÉåÇÔËÐÌÇ¡×¤ò·Ç¤²¡¢·³ÆâÉô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÙ½Å¤Ê¤ë½ÍÀ¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£·³¤ÎÉåÇÔ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³¤ÈÆ±Îó¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤È¤¨Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÅÅ»ÒÀï¤ä¹¶·â¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÍÆ°×¤ËÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÀïÎ¬¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¹ñ¤È¿ÆÃæ¹ñ²È
¶¯Âç¤Ê·ÐºÑÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÀª¤¤¤Å¤¯Ãæ¹ñ¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¯Âç¤Ê·³»öÎÏ¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ¡¹¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ÂÀï¤ÇÁ´¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎºîÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ½ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ¸úÀ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸¢°Ò¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÔÆ¯Î¨¤ÎÄã¤µ¤È¤¤¤¦¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÄÌ¤ê¤Î¸ú²Ì¤òÁ´¤¯È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤ò¾·¤¯¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤òÊú¤¯Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ÏÀïÎ¬¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼«¤é¤Î·×²è¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤ÏÂç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤È¶²¤í¤·¤µ¤òÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£±Æ¶Á¤ÏÃæÅì¤ÎÂç¹ñ¥¤¥é¥ó¤Ë¤âÇÈµÚ
º£¸å¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿ÊÆÏ©Àþ¤«¤é¿ÆÊÆ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Íâ1·î4Æü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¹âµé»æ¡Ø¥¿¥¤¥à¥º¡ÊThe Times¡Ë¡Ù¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¡£
¤½¤ÎÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ê·³¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ò¡¢¥í¥·¥¢¤ØÃ¦½Ð¤µ¤»¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¾ðÊó¸»¤ò¡Ö¾ðÊóµ¡´Ø´Ø·¸¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»æ¤¬Êó¤¸¤ë°Ê¾å¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³Î¿®¤òÆÀ¤¿Î¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤Î¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÊó¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤ÏÃø¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤Ê¼èºà¤äÊóÆ»¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÂáÊá¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Í³¤Ê¼èºà³èÆ°¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¡¢¥¤¥é¥óÈ¯¤Î¾ðÊó¤¬Ãø¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤Î·ï¤òÄÀÌÛ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Îµç¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ä¿Í¸¢³èÆ°²ÈÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÈ¯¿®¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¢£¥¤¥é¥ó¤Ç·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹È¿À¯ÉÜ³èÆ°
¸½ºß¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤·ÐºÑÅªº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï42%¤«¤é52%¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÌÔÎõ¤ÊÊª²Á¹â¤¬¹ñÌ±¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ³èÆ°¤¬¤Û¤ÜÄä»ß¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÊª²Á¹âÆ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÄÌ²ß¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÂçË½Íî¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÎÂÐ¥É¥ë²ÁÃÍ¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ44Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄÌ²ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¶¸ÍðÅª¤ÊÊª²Á¹âÆ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÇúÈ¯¤·¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç·ã¤·¤¤Ë½Æ°¤ä¹³µÄ³èÆ°¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Ï¥¤¥é¥óÁ´31½£¤Î¤¦¤Á25½£¡¢·×170²Õ½ê¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ï·ã¤·¤¤È¿À¯ÉÜ³èÆ°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆüÆþ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥é¥óÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¥Ü¥ë¥¸¥§¥ë¥É¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¤¥é¥ó·³¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¡Ö³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¡×¤ÎËÜÉô¤¬È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ÎµòÅÀ¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯À©°µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·ÐºÑÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¹³µÄ³èÆ°¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¸½ÂÎÀ©¤òÊ¤¤½¤¦¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£¸½ÂÎÀ©¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÀª¤Î°²½¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»ï¤Î¡Ö¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¥í¥·¥¢Ã¦½Ð·×²è¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤Ë°Å±À
¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ò¥í¥·¥¢¤ØÃ¦½Ð¤µ¤»¤ë·×²è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢ÃæÅì¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¾õ¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¤ÈÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î·ÑÂ³¤ò·³»öÌÌ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥é¥óÀ½¤Î¥É¥í¡¼¥óÊ¼´ï¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎºîÀï¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¤ÏËÉÙ¤ÊÀÐÌý»ñ¸»¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ÉÍý²¼¤ËÆþ¤êÀÐÌý¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë»öÂÖ¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂåÂØÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍê¤ß¤Î¹Ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÂÎÀ©¤Îº¬´´¤«¤éÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥à»ØÆ³¼Ô¤¬Ä¹Ç¯µí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÎÀ©¤¬Êø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë°Å±À¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ
¤³¤Î¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎÀ©Å¾´¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï»ö¼Â¾å¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÆ±Ñ¤ÎÁÀ¤¤¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤¬¿ÆÊÆÀ¯¸¢¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂ³¤¡¢ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤Þ¤Ç¤â¼º¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µëÌÖ¤ÎÁÓ¼º¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Î¸ºÂà¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó²ðÆþ¤ò¼¨º¶
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¤È¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î³èÆ°²È¤ä¹ñÌ±¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ê·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ÀªÎÏ¤ÎÇÓ½ü¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ôÊ®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î½õÎÏ¤òµá¤á¤ë¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤â¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ðÆþ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¡¢¸£À©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤Îº®Íð¤ØÄ¾ÀÜ·³»ö²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤ÊÊÌ¼¡¸µ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ±Ñ¤È¤¤¤¦Âç¹ñ¤Î¸å¤í½â¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ³èÆ°¤¬¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º£¸å¤Î¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ËÃíÌÜ
¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤Î¥í¥·¥¢Âç»È´Û´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¹ñ¤Ø¤Îµ¢¹ñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÅª¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾×ÆÍ¤ò·üÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Îº®Íð¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¥í¥·¥¢¤¬ÂÐ±þ¤Ëµç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤ËÀøÉú¤¹¤ë¥í¥·¥¢¹©ºî°÷¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤Ø¤ÎÅ¦È¯¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¥í¥·¥¢Â¦¤¬¡¢»öÂÖ¤Î°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÅ±¼ý¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Çµ¢¹ñ»Ø¼¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç»È´Û´Ø·¸¼Ô¡×¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿¦¶È³°¸ò´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¾ðÊóµ¡´Ø¤ËÂ°¤¹¤ëÄµÊó°÷¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÛµÞ¤ÎÂàÈòÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¾ðÀª¤ò´Þ¤á¤¿ÃæÅìÁ´°è¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ä¥·¥ê¥¢¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÈ¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÉðÁõÀªÎÏ¤Î¼çÍ×¤Ê»ñ¶â¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¡ÖÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë·³¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀªÎÏ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï·³»ö³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤¬¸½ºß¡¢¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ä·³¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬º£²ó¤Î¥¤¥é¥óÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉËÜµ¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤Ø¿ÓÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ç¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊó¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤ò½ä¤ë¾ðÊó¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¸½ºß¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÀ©¤¬Å¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ËÜ¹Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¿ÜÅÄ ¿µ°ìÏº¡Ê¤¹¤À¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1961Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¶âÍ»ÀìÌç»æ¡¢·ÐºÑ»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£Ì±¼çÅÞ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ºâÌ³¾Ê¡¢¶âÍ»Ä£¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢Ë¡Ì³¸¡»¡¡¢·Ù»¡¤Ê¤ÉÀ¯´±ºâ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¿ÍÌ®¤ò¶î»È¤·¤¿¼èºà³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´©»ï¡¢·ÐºÑ»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¤ÎÂ¾¡¢TV¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡¢¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¤Î¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ¡×¤Ê¤É¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÊÌºý¡ª¥Ë¥å¡¼¥½¥¯ÄÌ¿®¡×¡Ö¿¿Áê¿¼Æþ¤ê! ¸×¥ÎÌç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥Í¡¼ ¡Ö20Ãû±ß°Ç·ÐºÑ¡×¤¬ÆüËÜ¤ò¿ª¤à¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆâ¼û¿êÂà¡¡É´²ßÅ¹¡¢Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤¬ÆüËÜ¤«¤é¾Ã¤¨µî¤ëÆü¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥é¶âÝÓÌÇ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¿ÜÅÄ ¿µ°ìÏº¡Ë