自身のインスタグラムでホテルからのメッセージを公開

2025年限りで現役を引退した中田翔氏が10日、自身のインスタグラムを更新した。日本ハム時代に長年過ごした北海道のホテルで受けた粋な計らいを報告し、「めちゃくちゃ癒されました！」と感激を露わに。ファンからも「道民はみんな翔くん大好きだよ」「北海道民はあなたのことは忘れないですよ」と温かい声が殺到している。

投稿した写真には「ニューオータニイン札幌」と記された紙があり、そこには「中田翔様 おかえりなさい、北海道へ」という心温まるメッセージが添えられていた。テレビ出演などのために久々に北の大地を訪れた元主砲に対し、宿泊先が最大限の敬意と歓迎を示した形だ。

中田氏は2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団し、巨人に移籍するまでの14年間を北海道で過ごした。3度の打点王に輝くなどチームの顔として君臨しただけに、思い入れは深い。中田氏は「初日ホテルにチェックインした時にこれがあり感動しました」と綴り、改めて北海道への愛着を深めていた。

SNS上のファンも、かつての主砲の帰還に大興奮。「帰ってくるの待ってたよ！」「感動」「泣いちゃう」といったコメントが次々と寄せられた。日本ハムを離れ、現役を退いた今もなお、北海道のファンや関係者との間に固い絆が結ばれていることを証明する、感動的な一幕となった。（Full-Count編集部）